Pd sulle nuvole e senza bussola, discute di regole interne…

Meraviglioso Pd. Il sospetto è che sia a pagamento della Meloni più che del Qatar, perché è abbastanza buffo vedere l’opposizione avviluppata nelle regole sulle primarie. Anzitutto perché il come si vota e chi lo può fare non dovrebbe essere oggetto di una discussione alla vigilia della consultazione.

E poi, perché la conclusione è farsesca: ai gazebo dovrà andarci chi è di sana e robusta costituzione fisica, gli altri – i fragili – potranno accedere alle primarie via computer. Una commedia.

Nel frattempo, si svolgono le regionali nel Lazio e in Lombardia, immancabilmente perdenti all’appuntamento elettorale; si frantuma ogni possibilità di coalizione omogenea dell’opposizione; non si intravede quale tipo di alternativa propongano agli italiani.

Ovvero, non basta dire “contro la destra”, che alla fine annoia pure un po’. Non sono in grado di individuare con chiarezza – questa è l’amara realtà che hanno di fronte – il loro percorso.

Dalla vocazione maggioritaria di Veltroni sembrano essere trascorsi secoli. Oggi, il Pd ha da decidere anzitutto tra sinistra e centrismo. Grillini e azionisti insieme non riesce a metterli.

E il fatto che la crisi del partito sia evidente lo testimoniano proprio i sondaggi. In una fase congressuale – tanto più con diversi candidati alla segreteria del partito – la vivacità delle tesi dovrebbe emergere con le loro diversità e infiammare gli animi degli elettori. Che invece preferiscono la fuga dal Pd, non più riconoscibile come forza politica dotata di affidabilità.

Per chiunque dovesse vincere, a partire dal favorito della vigilia Stefano Bonaccini, sarà durissima riportare il partito in carreggiata se le premesse sono queste. Enrico Letta ha esaurito tutte le risorse che poteva impiegare nella distruzione del Pd; e non è detto che chi verrà dopo di lui potrà far meglio.

Stanno davvero combinati male. Senza bussola e con la testa sulle nuvole a pensare alle primarie con o senza…

