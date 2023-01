Si riapre nella maggioranza la partita delle concessioni sulle spiagge. Gasparri (Fi) con i balneari

Francesco Storace 11 gennaio 2023 a

a

a

Ne vedremo delle belle sul decreto milleproroghe. Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, non vuole punizioni “europee” inflitte ai balneari italiani.

È una battaglia che conduce da tempo e per la verità lo stesso centrodestra. Ma c’è bisogno di un emendamento parlamentare per spostare la data di scadenza delle concessioni delle spiagge di almeno un paio d’anni. E toccherà capire come si esprimerà il governo Meloni.

Sul tema l’Europa ci tiene sotto procedura d’infrazione e perfino il Consiglio di stato si è espresso per imporre la scadenza delle concessioni a fine 2023. Per Gasparri “non ci sono i tempi tecnici per trovare una soluzione definitiva entro il 2023”, e per questo ha deciso di proporre la “proroga di tutte le scadenze di uno o due anni”.

Alla fine Soumahoro rappresenta solo se stesso. Comodo così

Occorre una “mappatura reale e omogenea delle nostre coste per dar seguito a quanto deciso nella legge della concorrenza e trovare una soluzione definitiva” dice.

Probabilmente ci sarà battaglia in Parlamento, perché sulla questione balneari, assieme a Fi, anche la Lega vuole dire la sua e nella maggioranza si aprirà per forza di cose una discussione.

Certo, poi conta soprattutto la volontà della premier, ma sarà un nodo non facile da sciogliere per un esecutivo che pare non volere grattacapi in sede comunitaria.

All'attacco dello spoils System. Quello altrui, ovviamente

Intanto, Gasparri incassa l’applauso di Assobalneari, da tempo impegnata in prima fila nella vertenza. “Ritengo che le parole del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri in merito alla situazione delle concessioni demaniali marittime interpretino lo stato d’animo che pervade oggi non solo la categoria degli imprenditori balneari, ma anche di tutti i concessionari che operano sul demanio turistico ricreativo come per esempio porticcioli, ormeggiatori, campeggi, alberghi, ristoranti, eccetera. Parliamo di decine di migliaia di imprese per lo più costituite da famiglie”: a parlare è il presidente dell’associazione, Fabrizio Licordari, a proposito dell’emendamento annunciato.

Il risultato della mappatura dei beni da parte dello Stato potrebbe riservare delle sorprese e confermare quanto Assobalneari Italia “sostiene con fermezza ormai da quindici anni, e cioè che la direttiva Servizi non riguarda le concessioni di beni turistico balneari”.

Calderoli cattura la Toscana lungo la strada dell'autonomia differenziata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.