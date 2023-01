Alla fine Soumahoro rappresenta solo se stesso. Comodo così

Francesco Storace 10 gennaio 2023 a

Quella di Aboubakar Soumahoro è una storia che finisce in modo davvero triste. O meglio, lui resta in Parlamento e quindi per cinque anni non avrà problemi economici. Ma finire al gruppo misto – per una questione come quella che ha riguardato il suo clan familiare – dopo essersi candidato nel nome del riscatto sociale, semina sconcerto.

E del resto anche i commenti dei suoi sponsor principali lo testimoniano. “Mi hanno abbandonato, mi hanno lasciato solo”, dice lui. Di fronte all’amarezza denunciata da Soumahoro nel rendere noto il suo passaggio nel girone dei senza partito – a inizio legislatura! – esplicito è stato il commento del leader verde Angelo Bonelli: "Non abbiamo abbandonato nessuno. La solidarietà si dà quando c'è chiarezza. Mio padre mi ha insegnato che per avere sostegno bisogna essere sempre chiari. L'ultima riunione fatta con Aboubakar era più o meno a metà novembre, quando gli abbiamo chiesto di portarci gli elementi per darci modo di dargli il nostro supporto. In fondo siamo noi ad averlo candidato e portato in Parlamento. Dopo due mesi nulla di tutto ciò è accaduto. Da questo punto di vista parlano i fatti. Penso che Abou debba riflettere bene su se stesso e su come ha gestito questa vicenda".

Sulla vicenda Bonelli si dice "deluso sul piano umano e dispiaciuto nei confronti della nostra comunità" e ribadisce che "non si risponde alle contestazioni dopo due mesi, è nostro dovere rispondere a tutte le questioni che ci vengono poste, anche quelle più spinose". Bene, uno si dichiara amareggiato, l’altro si dice deluso, resta il fatto che dal Parlamento non si dimette nessuno dei due, né il beneficiato dalla candidatura, né chi lo ha candidato tra Bonelli e Fratoianni. Resta una miserevole disputa a sinistra, servita solo a calamitare consensi in un ambito elettorale sensibile a certe tematiche. Ma che non vedrà certo migliorare le proprie condizioni.

