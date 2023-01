All'attacco dello spoils System. Quello altrui, ovviamente

Francesco Storace 09 gennaio 2023 a

Quelli che disprezzano lo spoils system solo quando lo fanno gli altri. Il Pd che fa sempre teoria della pratica e mai pratica della teoria all’assalto del governo Meloni per due – due – nomine fatte finora, al commissariato per la ricostruzione post terremoto e all’agenzia del farmaco.

Loro, quelli che hanno governato senza voti. E che però ne hanno approfittato per fare man bassa di posti per i loro fedelissimi senza chiedersi mai se facevano bene.

Si sono scatenati persino nel finale della scorsa legislatura per piazzare compagni, amici, clientes, plauditores, famiglie. E ancora parlano contro il centrodestra.

Per fortuna non tutti, a sinistra, la pensano così. Molto bella e coraggiosa la posizione di Matteo Renzi, che ha detto che la Meloni “non ha il diritto di fare le nomine, ma il dovere di farle”. In omaggio e in attuazione del programma elettorale con cui ha vinto le elezioni, dice l’ex premier.

E già, perché la questione è tutta qui. C’è una legge che disciplina il cambio di potere nella pubblica amministrazione. E c’è la democrazia. Negare tutto questo significa disconoscere il voto del popolo italiano, la democrazia appunto.

Straparlano di autoritarismo, quelli del Pd e in generale della sinistra e francamente lasciano stupiti. Si sono comportati malissimo quando hanno governato, hanno intasato i ministeri con frotte di fedelissimi e ora strillano. Semmai dovrebbero vigilare sulla qualità delle nomine e non sull’opportunità di procedere ai cambiamenti.

Ma l’ipocrisia è figlia di questo tempo malandato, che ormai divide tutto a seconda della provenienza di chi fa una proposta o prende una decisioni.

Santi o farabutti dipendono dallo schieramento e non da quello che sanno fare. E invece ci sono tante persone di ottima levatura anche a destra e farebbe malissimo chi governa a privarsene solo perché Letta non vuole. Ripassi se mai un giorno dovesse riuscire a vincere le elezioni pure lui.

