Mai più casi come quello di Saman Abbas: qui c'è la legge, non la Sharia

C’è una frase molto netta della premier Giorgia Meloni, pronunciata non appena c’è stata certezza del ritrovamento della salma di Saman Abbas: la premier ha detto che è giunta l’ora della giustizia.

Perché la barbarie mascherata da religione non può ancora spadroneggiare in Italia, troppe sono state le vittime di una fede praticata con maniere abbastanza spicce.

Ma bisogna fare qualche passo in più, probabilmente, rispetto alla Sharia che taluni vogliono imporre. Ci sono anche leggi da modificare, relazioni internazionali da correggere. Libertà di culto certo, ma non anarchia. Anche perché viviamo il paradosso di chi denuncia che siamo uno Stato laico e non confessionale, salvo poi piegarsi alla legge coranica, come fanno certi saputelli da sinistra.

Inutile girarci attorno, chiunque viene dalle nostre parti pensa di poter fare come gli pare. Il ritrovamento del corpo di Saman – barbaramente assassinata dai suoi congiunti – deve far riflettere tutti. I matrimoni combinati non possono essere “legge” per chi arriva in Italia.

Così come la proliferazione di moschee in cui, troppo spesso, si diffondono messaggi devianti e in alcuni casi di aperto sostegno alle frange terroristico-islamiste.

Il caso Saman deve aprire una discussione chiara attorno alla mancata integrazione degli immigrati islamici, che pensano di poter vivere in Italia come se fossero in una qualunque altro paese musulmano.

La loro fede va rispettata, ma non deve mai diventare una legge che prevale su quella dello Stato italiano.

Un punto su cui, nei suoi passati interventi, proprio la premier ha ribadito chiaramente, come ha ricordato il Secolo d’Italia: “Non accettiamo né fatwa né legge coranica. Le regole che valgono sono le stesse per tutti coloro che vivono in Italia. Senza eccezioni. E lo dovrebbero dire tutti, anche la sinistra, invece di accettare tutto ciò senza pronunciare una sola parola di condanna”.

Altrimenti, non ha alcun senso parlare di solidarietà in occasione di episodi drammatici quando poi si tollera ogni giorno l’incitamento alla violenza per motivi fanatismo religioso. Saman Abbas sia l’ultima della serie, non la prima di una nuova.

