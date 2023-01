Le nomine valgono solo quando sono del Pd. Il caso Ricostruzione…

Francesco Storace 04 gennaio 2023 a

Dalle parti della Camera persino a sinistra c’è chi non si associa alle proteste di parte per la sostituzione di Giovanni Legnini da commissario per la Ricostruzione post terremoto. Si è registrata una tale levata di scudi da rendere palesemente non credibili le giaculatorie contro la Meloni che ha sostituito Legnini con il senatore di Fdi Guido Castelli (nella foto), con degni trascorsi come amministratore locale nella sua terra, le Marche. Lo descrivono alla stregua di un usurpatore, come se Legnini fosse un martire del regime iraniano. L’ex commissario ha avuto una bella carriera e per ora conserva l’incarico commissariale a Ischia. È troppo poco?

In politica le sostituzioni possono accadere. Legnini non vinse un concorso per essere nominato in quel posto. Anzi, quella nomina fu una ricompensa di partito dopo aver perso le elezioni regionali in Abruzzo contro Marco Marsilio. Allora andava bene, ora no. Ma così si ragiona in curva e non nelle istituzioni. Non è una tragedia la sostituzione di Legnini e per fortuna non tutti a sinistra sono pronti a gridare contro Palazzo Chigi. Certo, te lo dicono privatamente, ma aggiungono “perché?, noi non lo abbiamo fatto?”. Sono i più onesti quelli che lo ammettono.

Perché la verità è che il Pd non può proprio parlare di nomine, dopo aver fatto man bassa in ogni occasione. Più perdeva elezioni, più pretese di sottogoverno accampava. Per non parlare di ministri e sottosegretari. Semplicemente, è cambiato il vento ed è normale che il nuovo governo dia segnali di rinnovamento. Tanto più con un personaggio del calibro di Guido Castelli che conosce come pochi il suo mestiere nel territorio. No, non è una tragedia l’avvicendamento per la ricostruzione. Semmai la sciagura continuano a viverla quelli che sono ancora nei container troppi anni dopo. Il Pd ci risparmi le lacrime, chi ha ragione di piangere sta altrove.

