Moratti si improvvisa estremista di sinistra contro il centrodestra

Francesco Storace 02 gennaio 2023 a

“È inaccettabile il decreto approvato a Montecitorio che reintegra il personale sanitario NoVax, blocca le multe e cancella il #GreenPass”: in fondo, Letizia Moratti potrebbe virare per la candidatura alle primarie del Pd, visto come ha messo nel mirino quel centrodestra che certo non fu avaro con lei.

Ormai, ogni giorno che passa gli attacchi alla coalizione che la volle presidente della Rai, sindaco di Milano ministro e chissà quanto altro ancora fino alla vicepresidenza della Lombardia, si infittiscono. E lasciano appeso un dubbio: ma avesse scelto lei anziché Attilio Fontana alla guida del centrodestra per le regionali, sarebbe stato così “inaccettabile” quel decreto?

Siamo tra gli estimatori da una vita di Letizia Moratti e per questo non riusciamo a comprendere un linguaggio estremista. Quel “reintegro” dei sanitari “novax” ha semplicemente rimesso al lavoro quei medici solo poche settimane prima di quanto deciso da Mario Draghi. Gente che ha campato senza stipendio per lunghi mesi: si può non condividerne la scelta – come chi scrive – ma è proprio necessario inchiodarli come delinquenti?

Spiace questo atteggiamento della Moratti, che pure ha l’età per riflettere sulle sue scelte politiche. Ma quel tentare di diventare beniamino altrui è destinato al fallimento: la demonizzazione del (nuovo) nemico non le si addice.

In pratica la sua diventerà una campagna elettorale più contro Pierfrancesco Majorino – l’alfiere di una sinistra sconclusionata – che contro Fontana, il quale pare viaggiare con assoluta serenità e senza polemiche speciose verso la vittoria.

Si consuma, tra terzo polo e sinistra, una corrida all’ultimo voto per chi arriverà secondo in Lombardia, ma con nessuna possibilità di vittoria se lo scontro è sui livelli innalzati da Letizia Moratti.

Fa ancora in tempo a ripensarci, quella donna che voleva essere a capo del centrodestra, che era disponibile persino a portarla al Quirinale per ritrovarsela invece contrapposta a sé. Meglio così, se ne accorgerà da sola di quale errore ha commesso.

