Mafiosi e spacciatori meno tranquilli. Ma l'opposizione preferiva l'ostruzionismo…

Bisognerebbe interrogare gli astri per capire che cosa muove l’opposizione e che fine farà continuando in maniera così dissennata.

È passato il decreto rave che conteneva misure contestate da chi non lo ha letto o semplicemente strumentalizzato.

Tre le norme principali al centro delle contestazioni.

1) La norma che anticipa di due mesi, primo novembre anziché primo gennaio, il rientro dei medici sospesi perché “novax” (va detto che la data era stata fissata dal governo precedente per appena otto settimane rispetto a quella stabilita dall’esecutivo Meloni e che quei sanitari sono rimasti senza stipendio.

2) I concerti continueranno a svolgersi. Ma dovranno avere autorizzazioni regolari e non diventare centrali per lo spaccio di droga. Chi si opponeva non lo ha capito?

3) Entrano in vigore norme sul cosiddetto ergastolo ostativo, che consentiva benefici di legge a mafiosi che non collaborano con la giustizia. Norma contro la mafia, dunque, ed è davvero difficile capire il perché dell’ostruzionismo.

Si è costretto il presidente Fontana a ricorrere alla Camera alla cosiddetta ghigliottina: quando praticamente tutti – o quasi – i parlamentari dell’opposizione decidono di fare una dichiarazione di voto, vuol dire che si punta semplicemente o non farlo discutere né approvare. Sabotaggio e basta.

E tutto questo per provocare – da parte delle minoranze – un autentico disastro in favore di traffico di droga e della mafia.

C’è abbondante materia di riflessione per una opposizione davvero sciagurata, che ha giocato – perdendola perché era inevitabile – una partita davvero spregiudicata.

In pratica, vorrebbero sancire il diritto di non far governare l’esecutivo che fa le cose che ha promesso agli elettori. D’altronde, chi si oppone fa parte di quella straordinaria genia che governava senza il consenso del popolo italiano. Ma ora non è più così e ai cittadini del 25 settembre bisogna rendere conto. La parola data è sacra.

