Ora nel Pd avanza una novità: Franceschini il rottamatore

Francesco Storace 28 dicembre 2022 a

a

a

Franceschini rottamatore ha le sembianze del cinepanettone. L’eterno capocorrente ed emblema di quanto di più vecchio possa esserci nel Pd col suo saper stare sempre a galla, adesso ha deciso di cambiare vita.

Non più il notabile che piazza in Parlamento persino la moglie senza provocare scandalo o indignazione se non per pochi; ma si propone come l’ariete del nuovo sostenendo la candidatura della povera Elly Schlein, destinata ad una brutta sconfitta. Perché se la sua speranza di vittoria è riposta nei gazebo popolari, dopo le scoppole che prenderanno nel Lazio e in Lombardia, di gente a votare alle primarie ne vedrà ben poca.

Il Qatargate fa delirare il candidato della sinistra in Lombardia e Salvini lo suona



E stupisce che un politico di vasta esperienza come Franceschini non se ne renda conto. O forse – ma appare strano – saranno riemerse antiche rivalità territoriali con Stefano Bonaccini?

Certo è che l’uscita dell’ex ministro della Cultura non ha scatenato quelle ovazioni che magari auspicava. Se una classe dirigente si deve fare da parte in nome del nuovo, gli ha mandato a dire con perfidia Alessia Morani, cominci lui col dare l’esempio.

Gratteri le suona alla politica. E stanno (quasi) tutti zitti



E in effetti nel Pd il destino pare segnato in favore di Bonaccini, anche se pure lui si diverte al tiro al bersaglio contro la classe dirigente. Che certo ha le sue colpe, ma non si vede uno straccio di idea nuova per tornare ad affascinare il popolo.

Anzi, lo stesso governatore dell’Emilia Romagna ha preferito tornare all’antico con l’antifascismo redivivo per rimproverare a La Russa e alla Rauti il loro mai nascosto legame con la storia del Msi. La campagna elettorale non gli ha insegnato nulla.

Perché se anche dal “nuovo” segretario del Pd si ricomincia con la vecchia solfa della demonizzazione del nemico, Giorgia Meloni e alleati avranno da governare per un bel pezzo. Avversari così bisognerebbe pagarli, se non hanno ancora capito nulla della società italiana…

Pd all'angolo: contesta il governo ma gli elettori lo puniscono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.