Gratteri le suona alla politica. E stanno (quasi) tutti zitti

Intanto, onore a Enrico Costa. Alla vigilia di Natale è stato l’unico parlamentare – se non sbagliamo – a far sentire la sua voce contro le sparate incredibili del procuratore Nicola Gratteri: “Se il Ministro della Giustizia interferisse su un’inchiesta o una sentenza scatterebbe giustamente la sollevazione delle toghe. Se un Pm attacca frontalmente il Ministro della Giustizia sul programma di Governo nessuno alza un dito, chi per timore, chi per convenienza”. E in effetto il deputato di Azione ha colto nel segno. C’è il diritto di parola di Gratteri, c’è paura di parlare nella politica. Le toghe comandano.

“La ricetta Nordio lascerà impunite mafie e mazzette”, titolava il 24 dicembre il Fatto Quotidiano un’intervista al magistrato. Pare non se ne sia accorto nessuno, eppure era la prima pagina. Zitti in Parlamento, muti al Csm, garantisti con gli occhi al cielo.

Ovviamente non c’è nulla di vero in quelle accuse mosse a un ministro che conosce il fatto suo. Ma alla propaganda anti Nordio non si contrappone alcuna verità, perché Gratteri è la nuova icona intoccabile nel dibattito sulla giustizia.

Nulla di personale contro un magistrato impegnato in inchieste delicate, ma diventa inaccettabile far passare certe tesi come verità incontrastata. Il Fatto Quotidiano fa da megafono e questo sta nella sua identità editoriale. Che un magistrato ne approfitti per denigrare il lavoro del ministro Nordio dimostra quando si sia superata ogni misura.

Potere giudiziario contro potere esecutivo: questa storia orrenda deve ricominciare? Saranno di nuovo giudici e pm a pretendere di scrivere le leggi che regolamentano il diritto?

E’ una stagione che dura da troppo tempo ed è invece ora che ognuno faccia il suo mestiere. Perché quando si decida della vita e della libertà delle persone ci vuole serenità di giudizio e non posizionamento politico. Tutto qui. Tanto più quando il ministro trae legittimazione anche dal forte consenso popolare: la giustizia va amministrata in nome del popolo italiano. O no?

