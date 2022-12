Il Qatargate fa delirare il candidato della sinistra in Lombardia e Salvini lo suona

Francesco Storace 23 dicembre 2022 a

La faccia tosta della sinistra è inarrivabile e quanto si vede sull’esplosivo caso Qatar lo testimonia. C’è un candidato in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, che minaccia querele contro un avversario politico, Matteo Salvini, che ha osato ricordare i guai in cui inciampano esponenti della sinistra. Non solo aspira a fare il governatore, Majorino, ma si mette a fare le prediche dalla sua dorata postazione europarlamentare. Tanto per non farsi mancare nulla, l’esponente del Pd ha ricordato l'astensione degli europarlamentari della Lega a un emendamento, da lui proposto, alla relazione riguardante le ingerenze da parte di paesi esteri in Europa, tra cui il Qatar. Vuoi vedere che Panzeri è del Carroccio?

La reazione di Salvini non si è fatta attendere e con più di un elemento di verità: "Uno è innocente fino a prova contraria, che però dal Pd vengano a fare la morale in casa altrui, quando il problema è tutto a sinistra...". Salvini ha poi aggiunto: "Il tempo è galantuomo sempre" e Majorino "su questo dovrebbe avere solo il buongusto di tacere: qua ci sono solo alcuni milioni di euro in contanti trovati nella valigia di parlamentari di sinistra, con Majorino che era europarlamentare della Commissione che doveva controllare queste cose".

"Io ho fatto l'europarlamentare per tanti anni - ricorda il leader della Lega - sono stato in Qatar, in Marocco e non ho mai portato a casa valigette piene di contanti. A me dispiace perchè non godo delle disgrazie altrui, però fossi nel Pd, e fossi nella sinistra chiederei scusa per anni di insulti, restituirei le somme e mi dimetterei. Capisco l'imbarazzo di Majorino che conosce poco la Lombardia e anche l'Europa, visto che doveva controllare e gli è passato sotto il naso un trolley pieno di soldi". Ovviamente il rappresentante della sinistra è andato fuori di testa. Nel giorno in cui aggancia Conte per un’alleanza lombarda con pochi voti, ha il terrore che la questione morale allontani di nuovo i Cinque stelle…

