Pd all'angolo: contesta il governo ma gli elettori lo puniscono

Francesco Storace 22 dicembre 2022 a

a

a

Un errore dopo l’altro, descrivono il governo come una slavina che crea disastri sull’Italia, contestano praticamente di tutto, ma precipitano nei sondaggi: il Pd, prima o poi, se la farà qualche domanda? Anche perché quando governavano loro tutte queste idee straordinarie non le ha viste nessuno…

Ormai non ci sono più le solite scuse della politica, su “come vengono poste le domande dai sondaggisti”. I risultati sono unanimi, il Pd va sempre più giù, ora lo danno al 14 per cento. E c’è la paura della grande fuga dal partito. Chi verso i Cinque stelle del redivivo Conte, chi verso la beata coppia Renzi Calenda.

Sui comportamenti di Soumahoro Fratoianni si è improvvisamente ammutolito



Il professor Antonio Noto, che di quei numeretti se ne intende assai, afferma che il consenso crescente per il governo e il crollo del Pd non dipendono solo dal cosiddetto Qatargate. Anche perché il centrodestra non ha premuto l’acceleratore con i suoi principali esponenti di governo.

Paradossalmente fa ancora più male il caso Soumahoro, che pur se non iscritto al Pd, butta addosso alla sinistra il peso di politiche sui migranti che lasciano a bocca aperta.

Idem per la vicenda Panzeri. Anche lui, pur se non più iscritto al Nazareno ma ad Articolo 1 di Speranza, getta semmai discredito su tutto il corpaccione rosso.

A sinistra reclutano virologi elettorali. Solo Bassetti dice no alla politica



Ma quel che non va è da una parte l’inesistenza di una politica di alleanze, dall’altra i predicozzi su governo e maggioranza, che risultano sempre meno credibili persino ai loro elettori.

Al Pd sono disperati, basti pensare a quanti invocano la soluzione ai problemi nell’anticipo delle primarie. Come se la scelta di un leader e non di una linea politica chiara possa essere risolutiva.

Il problema principale del Pd è capire di che pasta è fatto. E la sensazione è che qualunque scelta dovesse compiere, perderà pezzi in una direzione o l’altra. E in queste condizioni ogni campagna elettorale si trasformerà in una Via Crucis.

Dai Formigli, che ce la fai a scusarti con Carlo Fidanza





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.