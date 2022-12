Dai Formigli, che ce la fai a scusarti con Carlo Fidanza

Francesco Storace 20 dicembre 2022 a

a

a

Forse ce la farà, una volta nella vita, persino Corrado Formigli a scusarsi con Carlo Fidanza. L’ufficio del pm ha preparato la richiesta di archiviazione per la bufala firmata Fanpage e che il conduttore di Piazza Pulita scodellò ai lettori (e agli elettori). Quella vicenda è tutt’altra che una trama nera, né una lobby (quelle si trovano al Parlamento europeo e sganciano fior di quattrini a sinistra). Come abbiamo sempre sostenuto – spesso solitariamente – su Fidanza si era abbattuta un’ondata di disinformazione che avrebbe lasciato stecchito chiunque. No, Carlo non è il mostro che ci avevano propinato per troppo tempo.

A sinistra reclutano virologi elettorali. Solo Bassetti dice no alla politica

Ed ora si può smetterla con quella pratica del linciaggio che lo ha colpito. Certo, ora sarà il giudice a dover decidere il da farsi, sulla proposta di archiviazione. Ma davvero non valeva la pena di mandare in onda tutte quelle fantasie che Fanpage aveva diffuso con l’unico buon risultato, quello di farsi tanta pubblicità anche con l’ausilio di Corrado Formigli. Costui è il contrario della corrida: vede nero ovunque. Fidanza è stato un autentico signore in tutto questo periodo. Non si è messo a frignare, ha lavorato in silenzio al Parlamento europeo, ha preparato la propria difesa in assoluta sobrietà.

Sui comportamenti di Soumahoro Fratoianni si è improvvisamente ammutolito

Perché sapeva che non esistevano manovre ordite da lui e dai suoi amici, ed era consapevole che ce ne erano – semmai – solo dalle parti di una sinistra politico-editoriale ormai travolta da un popolo che non la sopporta più. Per carità, ormai ci abbiamo fatto il callo alle balle che vengono messe in giro per abbattere il nemico politico, ma in questo caso si è davvero esagerato. Ci mancava solo l’accusa di star preparando un colpo di Stato e poi non sarebbe mancato nulla. Ma ai compagni informatori stavolta è andata male. Perché Carlo Fidanza è una persona perbene. Chi teorizza il fango ha sbagliato mira, perché gli è tornato addosso.

Le Ong hanno il dovere della trasparenza. Ma è un'impresa ottenerla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.