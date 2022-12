A sinistra reclutano virologi elettorali. Solo Bassetti dice no alla politica

Francesco Storace 19 dicembre 2022 a

Un cast. La virologia italiana sta trasformando la pandemia con cui abbiamo convissuto per quasi tre anni in una selezione per le candidature a sinistra. E ora persino per le regionali lombarde.

Già in Senato il Pd ha spalancate le porte ad Andrea Crisanti, che oggettivamente sembra un pesce fuor d’acqua da quelle parti. Adesso ci pensa un altro piddino, Pierfrancesco Majorino, candidato contro Fontana alla presidenza della regione, a far correre accanto a lui Fabrizio Pregliasco, un’altra celebrità televisiva del tempo del Covid. Prima ancora, in Puglia, Lopalco.

Ma c’è anche chi preferisce stare fuori dai giochi politici. E’ l’infettivologo genovese Matteo Bassetti a far sapere che non ne vuole sapere di candidatura politiche. Lo ha sentito l’agenzia di stampa Adnkronos ed è stato netto: “Pregliasco, Crisanti e Lopalco si sono candidati alle elezioni e gli faccio i migliori auguri. L’ho fatto con Crisanti, con Lopalco e oggi faccio gli auguri a Pregliasco – premette l’infettivologo genovese -. Certo è che i virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra. Massimo Galli ma anche Antonella Viola non hanno mai nascosto le loro simpatie verso quella parte politica. Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti. A chi invece ha deciso di candidarsi e di fare politica gli auguro i migliori successi”.

Ed è una presa di posizione davvero significativa quella di Bassetti. Perché accompagnata dalla volontà di restare al fianco di studenti e malati. Senza distrarre la scienza con i gradi della politica politicante.

Lui non lo dice, ma avanza sempre più forte il sospetto di voler strumentalizzare una malattia che ha terrorizzato l’Italia e larga parte del pianeta. E alla fine è una scelta di coerenza rispetto ai suoi colleghi.

