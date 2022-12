Sui comportamenti di Soumahoro Fratoianni si è improvvisamente ammutolito

Francesco Storace 17 dicembre 2022 a

Eppure non parla. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, sempre pronto a partire lancia in resta contro il nemico, tace. Si è improvvisamente ammutolito. Le accuse sul suo comportamento sul caso Soumahoro crescono ogni giorno. Ma sta zitto.

Persino Striscia la Notizia ha inchiodato l’esponente dell’estrema sinistra, svelando il contenuto di una lettera che due esponenti del suo partito scrissero al loro leader alla vigilia della decisione sulle candidature alle politiche. Marco Barbieri e Mario Nobile lo misero in guardia su Soumahoro, altro che difensore dei migranti. Ma Fratoianni mostrò indifferenza.

L’onorevole Nicola Fratoianni sapeva tutto delle ambiguità nelle attività di Aboubakar Soumahoro e della sua Lega Braccianti almeno da agosto. Lo dicono Marco Barbieri e Mario Nobile, membri pugliesi della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana, che spiegano di averlo avvertito più volte prima che fosse ufficializzata la discussa candidatura. E non solo. Esiste anche una lettera – che sarà mostrata stasera in esclusiva a Striscia – firmata da Barbieri e Nobile e scritta il 25 novembre dopo che Fratoianni ha negato pubblicamente di essere mai stato a conoscenza di possibili ombre sull’operato di Soumahoro. Questi “si era circondato di un gruppo di fedelissimi, tra cui dei caporali (…). Che aveva creato un’associazione, Lega Braccianti, molto personalistica e che la gestione delle raccolte fondi era a dir poco un po’ opaca”. I due dirigenti avevano fatto notare anche come Soumahoro fosse “un personaggio creato dal gruppo Gedi e da La7, in particolare dal programma Propaganda Live” e si erano esposti direttamente con Fratoianni anche durante l’assemblea nazionale del partito del 17 agosto 2022. Ma non accadde nulla.

E questo nonostante troppi dubbi. Perché a Fratoianni non colpirono le denunce dei suoi compagni di partito? Tra le più clamorose domande quella sulle pressioni alla prefettura di Foggia per non esercitare troppi controlli sui mezzi dei caporali che usavano migranti: ma lui, Soumahoro, il caporalato lo combatteva o no? E a Fratoianni non interessa?

