Strasburgo vuole trasparenza sullo scandalo, ma boccia gli emendamenti leghisti per ottenerla…

Trasparenza ma non troppo. Il Parlamento europeo sentiva il bisogno di liberarsi dall’onta delle mazzette del Qatar ma l’ha fatto un tanto al chilo.

Per carità, la risoluzione sulla “sospetta corruzione” è stata approvata dall’assemblea. E su questo non c’erano dubbi e sarebbe stato letto come ulteriore atteggiamento di favore verso Doha.

Ma – ha fatto notare il gruppo degli eurodeputati della Lega – si è impedito loro di poter firmare la risoluzione comune. E questo su iniziativa delle sinistre, che pure sono state colpite direttamente dallo scandalo Panzeri (e non solo).

Scrivono i leghisti: “Ennesimo episodio scandaloso e ambiguo a Bruxelles. Dopo aver partecipato attivamente alla proposta di risoluzione congiunta con tutti i gruppi dell'europarlamento per condannare i fatti del Qatargate, è stato impedito alla Lega e al gruppo ID (Identity and Democracy) di firmarlo, ostacolandone la presa di posizione", segnala su Facebook il gruppo guidato da Salvini.

"È questa la democrazia tanto paventata dalla sinistra europea?", si legge ancora nel comunicato ufficiale. "Dopo lo tsunami dello scandalo, tra arresti, indagati, sequestri di denaro e perquisizioni, serviva un gesto di risposta unitario. Senza divisioni", prosegue la nota. Ciò nonostante, tuttavia, "si è deciso di allontanare una parte del parlamento europeo eletto democraticamente. Anziché isolare chi prende mazzette, isolano chi censura la corruzione senza se e senza ma. Perché? C'è qualcosa che dovremmo sapere?", conclude il gruppo della Lega.

E questo è talmente vero che sono stati respinti due emendamenti del Carroccio che miravano a fare chiarezza per davvero.

Il primo è stato presentato per invitare “tutti i deputati a rivelare immediatamente eventuali legami o benefici ricevuti dal Qatar o dalle Ong coinvolte;” e a “rendere noti i loro precedenti incontri con i funzionari e i rappresentanti del Qatar e delle Ong coinvolte”.

Il secondo per chiedere, visto l’utilizzo delle Ong nella vicenda, “una revisione delle norme vigenti per esse, in particolare quelle relative alla governance, al bilancio, al riciclaggio di denaro, all’influenza straniera e alle persone che esercitano un controllo significativo, al fine di accrescerne la trasparenza e la responsabilità”.

Li hanno entrambi bocciati. La Lega voleva sapere troppo, evidentemente.

