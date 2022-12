Ci si muove in ritardo per Andrea Costantino. Lui in sciopero della fame

Francesco Storace 13 dicembre 2022 a

Occhio, che Andrea Costantino potrebbe lasciarsi andare. L’italiano perseguitato da quasi due anni negli Emirati Arabi ha deciso che da qui a 48-72 ore comincerà lo sciopero della fame se non arriveranno segnali concreti di interessamento al suo caso di parte del governo.

La notizia arriva dal sito Ofcs.it che attraverso la sua giornalista Donatella Chiodi ha raggiunto al telefono Costantino, che vive in una residenza dell’ambasciata italiana ad Abu Dhabi da quale mese, dopo aver trascorso in carcere un anno e mezzo in condizioni disumane.

Gli Emirati non hanno trovato alcuna prova contro di lui; lo hanno scarcerato “nel nome del superiore interesse nazionale”; ma non lo fanno tornare in Italia se non versa un’ammenda che oscilla tra i 275mila euro e il mezzo milione. Una storia che sembra non finire mai.

Andrea Costantino è finito in galera senza che nemmeno il suo avvocato abbia potuto mai far luce su che razza di accuse ci fossero sulla sua testa. Il precedente ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con atteggiamenti considerati ostili dalle autorità locali, contribuì alla ritorsione contro l’imprenditore milanese che negli Emirati lavorava da 14 anni.

Ora, il nuovo esecutivo è in carica da 50 giorni e Costantino attende – ormai esasperato – che si ponga fine alla sua prigionia sostanziale. Anche perché certo non può permettersi di pagare una sanzione enorme, visto che il lavoro non può più permetterselo.

L’iniziativa principale tocca ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri. Alla Farnesina giurano che del caso Costantino se ne stia occupando “nella riservatezza del caso”. Ma forse dovrebbe diventare una priorità dell’esecutivo. Quando Costantino fu arrestato, intervenne a più riprese a suo sostegno anche l’attuale premier, Giorgia Meloni. E se l’iniziativa diplomatica e politica – come dice l’ambasciatore Pontecorvo – dovesse andare in porto sarà lei a compiere l’atto finale per riportarlo in Patria.

Ma Costantino ormai non crede più a nulla e si rischia il dramma. Si sente solo e probabilmente bisognerà accelerare ogni mossa.

Ed è incredibile che non ci sia anche una forte mobilitazione politica come accaduto per altri italiani, però idolatrati dalla sinistra. Il caso Zaki è eloquente.

Per Andrea Costantino tutti muti, salvo qualche sollecitazione pubblica della Lega e ieri anche di Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia e il leghista Zoffili. Ma il tempo deve avere un termine.

