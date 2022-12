Guai a dire che in Italia la lingua è quella italiana. Attacchi incredibili al senatore Menia

Francesco Storace 12 dicembre 2022 a

Guai a dire che viviamo nella nazione italiana. Che deve avere la sua lingua ufficiale riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica.

Fuoco e fiamme su Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia con una lunga coerenza patriottica alle spalle – è il padre della legge istitutiva della giornata del ricordo in onore dei Caduti italiani nelle Foibe – che ha depositato una proposta di legge costituzionale proprio sulla nostra lingua.

In pratica, l’italiano riconosciuto come lingua ufficiale dello Stato nella Costituzione.

Ma nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, si è scatenato un pandemonio trasversale, quasi che Menia abbia messo una bestemmia nero su bianco.

Si sono scatenati livori incredibili contro Menia, che certo non ha chiesto l’espulsione delle minoranza linguistiche dall’Italia, come sembra nella lettura di reazioni davvero faziose.

Le più accese – anche se non manca il fuoco amico nel centrodestra – sono di marca rossa. "Menia vuole alzare steccati contro un inesistente attacco delle lingue minoritarie, parlate da piccolissime percentuali di cittadini e proprio per questo da difendere” è la reazione della senatrice Pd Tatjana Rojc, esponente della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia. E il il segretario regionale dem Renzo Liva si chiede se i compagni di coalizione di Menia in regione abbiano qualche imbarazzo perché noi - dice - abbiamo qualche brivido".

Menia ha invece ragione da vendere perché fa parlare i fatti e non le tesi interessate alla propaganda di parte: "Ho precisato nella relazione al ddl che la Costituzione tutela le lingue minoritarie, è ovvio che i livelli acquisiti non vengono toccati. Detto questo, ribadisco che personalmente sono sempre stato convinto che a scuola sia sbagliato parlare in dialetto. Si insegni l’italiano e in Italiano. La lingua comune è quella che tra l’altro favorisce l’integrazione. O volete far parlare friulano i tanti bimbi di cinesi, serbi, albanesi che sono sempre più numerosi nelle nostre scuole?", conclude.

