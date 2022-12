Una montagna di soldi dal Qatar alla sinistra che odia il contante altrui

Francesco Storace 10 dicembre 2022 a

Compagni dalle mani lunghe. Rossi per la politica e per la vergogna. Noi, garantisti sempre, ma fa pensare molto come si giustificheranno per quella montagna di banconote nascoste in casa.

Lo scandalo al Parlamento europeo travolge anche la sinistra italiana. Antonio Panzeri, ex europarlamentare approdato dal Pd ad articolo 1 – il partitino di Speranza – e Luca Visentini, sindacalista tanto gradito a Enrico Letta, stavolta pagano e non prendono, se l’inchiesta dimostrerà le loro responsabilità. I soldi dal Qatar al primo sono già costati la sospensione dal partito, e pure moglie e figlia hanno dovuto conoscere la galera.

Una vicenda brutta – si parla di seicentomila euro di tangenti in contanti custoditi in casa – che fa davvero riflettere sulla moralità di certa sinistra. Ci siamo lasciati alle spalle settimane di discussione sui corrotti che il governo Meloni favorirebbe con il contante a 5000 euro e adesso scopriamo che la sinistra il contante lo eleva a cifre incredibili. Ma si è fatta scoprire.

Il Qatar – dicono gli inquirenti – elargiva mazzette per orientare le decisioni politiche in sede comunitaria. E c’è chi le ha accettate molto volentieri in una logica spartitoria che ha coinvolto diversi soggetti, tutti rigorosamente a sinistra, compresa la vicepresidente greca e socialista del Parlamento di Strasburgo, Eva Kaili.

Ovviamente, tutto andrà provato, ma le risposte degli indagati dovranno essere molto convincenti. Perché quanto accaduto lascia davvero sconcertati. Anche perché tornano a far parlare di sé quelle Ong tanto care allo stesso Panzeri e alla sinistra estrema. C’è assoluto bisogno di chiarezza in una vicenda che ha molte zone d’ombra. Non c’è dubbio che lo scandalo sia gravissimo. Perché se il mittente delle elargizioni di denaro così ingente è una nazione come il Qatar, potrebbe voler dire che ci sia una strategia di infiltrazione nel sistema politico europeo, alla quale un pezzo di sinistra si sarebbe adeguata. Le ripercussioni sono facilmente intuibili.

