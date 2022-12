Dopo Nordio, Costa. Sulla giustizia in Parlamento passi in avanti

Francesco Storace 09 dicembre 2022 a

Passo dopo passo si diradano le nubi sulla giustizia. Oltre al pacchetto Nordio che terrorizza i fanatici delle manette anche senza uno straccio di prova, va dato merito al deputato di Azione Enrico Costa delle sue battaglie su un tema che è delicatissimo. Ed essendo un parlamentare dell’opposizione c’è davvero da sperare che quell’ampia maggioranza trasversale e garantista che proprio sulla giustizia si può formare non perda tempo e vada avanti.

Intanto si compiono fatti concreti che potrebbero impattare sulla legge di bilancio. Proprio Costa, in commissione giustizia, ha portato a casa un paio di modifiche – che però devono aver il placet della commissione bilancio e poi dell’aula di Montecitorio – che sono davvero apprezzabili, anche se neanche lui si nasconderà che ci vorrebbe di più.

Da una parte il raddoppio della somma stanziata annualmente per il rimborso delle spese legali degli innocenti riconosciuti come tale nei processi e il pagamento delle stesse in un anno anziché in tre. Ma dall’altra si arriva in parte alla vera ciccia: l’ingiusta detenzione.

Se l’emendamento Costa passa e diventa legge salirà da 516000 euro a un milione il risarcimento per l’ingiusta detenzione. Che nel nostro Paese è particolarmente elevata come numero di casi, visto che si tratta di mille persone l’anno che vengono arrestate e poi assolte nei processi: “Prossimo passaggio: un iter per individuare le responsabilità dell’errore, perché a pagare non sia solo lo Stato”, scrive su Twitter lo stesso Costa. E sarebbe ora che davvero si applicasse il principio che chi sbaglia paga.

Certo, la strada è ancora lunga ma come dice l’antico adagio chi ben comincia è a metà dell’opera. Se in Parlamento si fa strada il convincimento di riforme serie in materia di giustizia ne guadagneranno il Paese e i cittadini perbene. Da troppo tempo paghiamo il costo della malagiustizia, che rappresenta anche un pesantissimo freno allo sviluppo economico.

