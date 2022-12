A scuola per studiare. Da Valditara proposte serie

Francesco Storace 08 dicembre 2022 a

a

a

Quante volte abbiamo ridacchiato con Totò e il mitico “studente che studia”? Ora non saranno più le comiche, ma una cosa seria. Dopo gli anni dello sfascio nell’istruzione ora c’è una sensazione di una politica che sappia riconoscere i problemi e individuare le soluzione. Era ora. Perché finalmente c’è un ministro dell’istruzione - e del Merito - che sta lavorando sodo per riportare la scuola al centro del dibattito politico e renderla per davvero il luogo della formazione dei nostri figli. Studenti, insegnanti e genitori al centro dello sviluppo del Paese: è un programma di governo che comincia a farsi strada. Giuseppe Valditara fa sul serio e ha già centrato alcuni obiettivi importanti.

Quel Ponte sullo Stretto simboleggerà la grandezza della Nazione

Partendo subito a razzo con il rinnovo del contratto degli insegnanti, in ritardo da troppo tempo. Era fermo da anni, la firma ha messo subito le cose in chiaro sulle priorità di governo. Il prossimo dossier riguarderà la messa in sicurezza delle classi: per questo, assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Salvini, Valditara lavorerà a stretto contatto per permettere che i due miliardi del Piano per l’edilizia scolastica vengano sbloccati e usati senza gli ostacoli della burocrazia.

Poi, il tema che ha scatenato più dibattito: la violenza nelle scuole, anche ai danni dei docenti, è il segnale di una ferita che va rimarginata al più presto.

Sulla casa ci sono altri segnali da dare su regole e tasse

La proposta di lavori socialmente utili per i “bulli” è assolutamente condivisibile perché punta soprattutto a far rispettare la società in cui si vive a partire dagli insegnanti. Altro ancora verrà da quella circolare destinata a vietare i cellulari in classe. Lo ha detto - a sostegno di Valditara - lo stesso Salvini: “È necessario ricostruire un rapporto sano tra ragazzi e professori, senza distrazioni e che metta al centro il dialogo e il buonsenso”. Ed è in fondo quello che chiede un Paese che vuole serenità a partire dall’età più giovane.

Saviano continua a provocare e prende di petto Salvini a processo a Palermo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.