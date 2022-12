Quel Ponte sullo Stretto simboleggerà la grandezza della Nazione

Francesco Storace 06 dicembre 2022 a

Troppo scetticismo su quel Ponte. Ma se Matteo Salvini riesce nell’impresa dello Stretto, non sarà un successo solo per Messina, la Sicilia, la Calabria. Rappresenterà un’opera che simboleggerà nella sua maestosità la grandezza della Nazione.

Poco importa che, al solito, il verde Bonelli si precipita ad annunciare esposti e le solite corbellerie del partito del No. Sarà l’Italia a mostrare al mondo la sua capacità di progettare e finalmente realizzare le sue più grandi opere.

Fa bene Salvini a gettarsi a capofitto nell’impresa, al punto da ottenere anche il consenso di quell’Europa solitamente riottosa nei nostri confronti. L’incoraggiamento della commissaria europea ai trasporti, Adina Valean, è sufficiente per capire la serietà e la portata dell’operazione.

Ha detto l’esponente della Ue: "Tutti i progetti dell'Italia" su trasporti e infrastrutture "verranno portati avanti e sostenuti" da Bruxelles e "auguro buona fortuna a Matteo Salvini e al governo". "Sono convinta che avremo un'ottima collaborazione" con il ministro italiano – ha proseguito la commissaria - "perché tutti i dossier in discussione sono benefici sia per l'Italia che per lo sviluppo dei trasporti in Europa", E ha segnalato come estremamente positivo il sostegno espresso da Roma alla necessità di "maggiori investimenti" nel bilancio comunitario per i trasporti e le infrastrutture, un tema "caro" alla Direzione generale guidata dalla stessa Valean "perché a volte i fondi a disposizione sono troppo limitati" per rispondere alle "esigenze in tutta Europa". "Sono rimasta positivamente impressionata dall'annuncio" delle risorse nazionali decise da Roma "per i trasporti, è molto positivo e un ottimo segnale che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione", ha aggiunto.

Nello specifico, la Valean ha voluto rimarcare che "è importante che il governo italiano presenti un progetto" per il Ponte sullo Stretto di Messina "molto ben fatto. E lo dico perché c'è molta concorrenza" tra i Paesi Ue "per ottenere i soldi della Connecting Europe Facility". Insomma, che dire, chi ben comincia è a metà dell’opera.

