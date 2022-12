Sulla casa ci sono altri segnali da dare su regole e tasse

Francesco Storace 05 dicembre 2022 a

Se c’è un bene da tutelare è la casa. E anche questo pezzo di partita deve trovare risposte normative, a partire dalla legge di bilancio. La maggioranza di governo ne è convinta ma deve trovare la maniera per far diventare concreto un principio: il rispetto per la proprietà è un fondamento. In una Nazione che ha una vastissima platea di proprietari di case, non ci si possono permettere ritardi e nemmeno errori: anche perché ci pensa già l’ideologismo di sinistra ad angustiare chi ne possiede una…

Ora la soluzione normativa va trovata, ad esempio, per far sì che un sindaco, come quello di Roma, non si possa permettere di regalare residenze e servizi a chi occupa un’abitazione senza averne alcun diritto.

Nel decreto Lupi – che fu all’origine del regime di deroghe – si ammettevano eccezioni al divieto di occupazioni. Motivate.

Gualtieri invece ha proceduto con una generalizzazione incredibile e bisogna togliere di mezzo una norma usata contro lo scopo per cui era stata scritta.

“Perché altrimenti – come dice giustamente Confedilizia - si dà un messaggio favorevole alle occupazioni, anche se magari questo messaggio non è voluto”. Un passo in avanti è certamente la cancellazione dell’Imu per gli immobili nel caso di occupazione abusiva. Perché era una vera e propria beffa dover pagare una tassa nell’impossibilità di poter fruire del bene.

È un’indicazione di principio importante, ammettono ancora in Confedilizia.

Però si può migliorare, dicono: perché non si vedono differenze “tra essere costretti a pagare l’Imu quando qualcuno si è introdotto nell’immobile commettendo un reato e doverlo fare quando è stato ottenuto lo sfratto. Dunque l’imposta andrebbe tolta anche nei casi di morosità, e si può facilmente individuare nella convalida dello sfratto il momento a partire dal quale non è più dovuta”. Ma è il Parlamento a dover sanare questa altra ingiustizia.

