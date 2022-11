L'onorevole Soumahoro non tollera che si parli di quell'inchiesta…

Francesco Storace 19 novembre 2022 a

È un grande personaggio l’onorevole Aboubakar Soumahoro. Precipitato in un’inchiesta che non riguarda lui, ma i suoi più stretti congiunti, se la prende con il resto del mondo. Da una parte ringrazia chi è solidale con lui – e per cosa se dice di non entrarci nulla – dall’altra protesta perché “stanno provando a infangare e screditare la mia persona su una vicenda in cui non c'entro nulla. A chi sta usando i miei affetti per colpirmi dico solo: ci vedremo in tribunale”. Non va bene, onorevole.

Perché quel che le sta accadendo è capitato tantissime altre volte a chi, famoso, ha trovato sulla sua strada parenti incappati in guai giudiziari. E ora succede che persino ispettori ministeriali si mettano a setacciare tra le carte di un’azienda dei suoi familiari.

Noi vogliamo augurarci che ciò che è raccontato – persino da Repubblica – non sia vero. Che i dipendenti aziendali non siano in buona fede e che la società dei suoi cari sia un esempio di impresa.

Ma se qualcuno indaga non si deve dire, onorevole? E se le persone al centro di un’inchiesta in cui emergono dettagli inquietanti sono vicine a lei non si deve sapere?

La pretesa di coprire ogni notizia sa tanto d’antico, di quel mondo di privilegi intoccabili di un tempo. Il cronista non doveva nemmeno provarci ad avvicinarsi al potente che già aveva fior di guai con i suoi carissimi famigliari.

No, nessuno ora chiedere conto all’onorevole Soumahoro se sapesse nulla di tutto quello che sta emergendo. Anche se abbiamo il dubbio che se invece di essere di sinistra fosse stato di destra lo avrebbero già linciato.

Ma il tema non è questo. Quel che è grave è proprio la minaccia continua, reiterata, incredibile, di querelare chiunque parli di lui. “Ci vediamo in tribunale”, dice da qualche giorno a questa parte. In effetti, se mai ci sarà un processo per quel che ci capita di leggere sarà uno spettacolo imperdibile. Sì, è un grande personaggio l’onorevole Soumahoro.

