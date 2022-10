Chi vuole far litigare Meloni e Salvini ha già perso: i programmi si rispettano

Francesco Storace 25 ottobre 2022 a

a

a

Sono fantastici i cosiddetti opinionisti di sinistra. Un giorno sono gli sguardi di Berlusconi verso Salvini mentre la Meloni dice al Colle che tutto il centrodestra ha dato a Mattarella l’indicazione sul suo nome come premier. Poi, mettono sotto accusa il capo della Lega, che vorrebbe sabotare il presidente del Consiglio il giorno prima del suo intervento programmatico alla Camera. È il pensiero vuoto che domina le loro menti. La ricerca della congiura, l’ossessione verso il nemico, non sapere come liberarsene.

Due dossier tricolori per Antonio Tajani, in Pakistan e a Dubai

L’ultima della serie è stata rappresentata dal primo giorno del Capitano leghista al ministero delle infrastrutture, con il suo incontro con il comandante della Guardia Costiera e le sue dichiarazioni sui temi di competenza, assieme a quelli più spiccatamente politici e di coalizione: apriti cielo, “ecco il controprogramma di Salvini”. Patetici, loro e i loro padrini politici. Perché Salvini non ha fatto altro che ribadire i punti programmatici dei partiti che hanno vinto le elezioni e che recano la firma sua, di Berlusconi e ovviamente di Giorgia Meloni.

Merito, Nazione, sovranità: le parole che fanno impazzire la sinistra

"Dallo stop alla Fornero (pagina 10 del programma elettorale del centrodestra) alla pace fiscale (pagina 5), dalla Flat tax (pagina 5) al Ponte sullo Stretto (pagina 3), dalla difesa dei confini (pagina 7) al contrasto al traffico di esseri umani (pagina 7): è tutto nel programma di governo premiato da milioni di italiani. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: con Giorgia e Silvio passeremo dalle parole ai fatti con buonsenso, fiducia e determinazione". Evidentemente taluni sono abituati a quelle stagioni in cui i programmi erano carta straccia e non impegni chiari e veri, assunti di fronte al corpo elettorale. Ma come ha detto la stessa premier nel suo primo intervento a Montecitorio nel ruolo di capo del governo, nessuno si potrà permettere di ingannare il popolo italiano. È il sovrano che decide chi governa, non il mainstream.

Opposizione in lacrime, ormai non si parlano nemmeno più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.