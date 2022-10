Merito, Nazione, sovranità: le parole che fanno impazzire la sinistra

Francesco Storace 22 ottobre 2022 a

a

a

Il padre della destra italiana, Giorgio Almirante, lo ribadiva spesso: “La sinistra italiana punta a vincere anzitutto la guerra delle parole”. E aveva ragione, perché c’era un’egemonia culturale che precedeva lo scontro politico.

Non è semplice lotta di vocabolario. Ma affermazione di identità, a partire dalle politiche che si vogliono proporre per l’Italia. E in questo Giorgia Meloni ha voluto dare un segnale chiaro che ha già fatto impazzire la sinistra.

Nella denominazione dei ministeri del suo governo, la nuova premier ha voluto offrire elementi di considerevole novità. Le parole di cui ha paura la sinistra, a giudicare dalle prime reazioni, sono natalità, merito, sovranità alimentare, Made in Italy e ovviamente Nazione.

Opposizione in lacrime, ormai non si parlano nemmeno più

Perché rappresentano anzitutto connotati culturali che il centrodestra arrivato al governo per decisione popolare vuole affermare per imprimere una svolta al nuovo esecutivo.

Il tema della natalità è probabilmente tra quelli prioritari per un governo degno di questo nome. Occorre invertire una tendenza che è drammatica tra nati e morti. E questo significa anche e forse soprattutto mettere in campo politiche adeguate per la famiglia (altro tabù di certa sinistra).

Orrore per Pd e compagnia di fronte alla parola Merito accoppiata all’istruzione. È l’alternativa al 6 politico di sessantottina memoria e questo fa infuriare i reduci di allora. Una scelta coraggiosa.

Caro Silvio, quella vodka disperde un patrimonio politico

Ancora, va salutato con ammirazione il nuovo percorso dell’agricoltura “e della sovranità alimentare”. Mano al revolver per le opposizioni, che non si accorgono che analoga denominazione esiste pure nella vicina Francia.

La stessa trasformazione del ministero per lo sviluppo economico in dicastero per le imprese e il Made in Italy dà l’idea di un’orgogliosa affermazione del prodotto nazionale. Farà storcere il muso agli euromani, ma restituisce fiducia a chi lavora.

Infine, l’insistito richiamo della squadra della Meloni al termine Nazione anziché al solito “Paese”. Il bello è che sta scritto pure in quella che hanno definito “la Costituzione più bella del mondo” e che gli stessi ministri hanno giurato di voler servire proprio la Nazione, secondo la formula di rito. Ma quando giuravano quelli di sinistra erano evidentemente distratti.

I Cinquestelle si scordino le presidenze della vigilanza Rai e del Copasir

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.