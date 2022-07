A sinistra sulla sanità si faranno male. Quelle bordate di De Luca a Speranza (difeso da Letta…)

Francesco Storace 09 luglio 2022 a

Sulla sanità sinistra avanti a botte da orbi. Le bordate del governatore campano Vincenzo De Luca contro il ministro Roberto Speranza sono state assai pesanti e destinate a lasciare il segno. La più leggera è che il ministero “non esiste”, il che in tempi di pandemia non è esattamente un complimento. Ma De Luca trova come (inaspettato?) alleato del suo rivale il segretario del Pd, Enrico Letta, che invece eleva Speranza a “riferimento fondamentale” per il governo.

Eppure De Luca non fa troppi giri attorno ai problemi, che Letta ignora per motivi di alleanze politiche proprio con Speranza: “Il ministero della Salute non esiste - ha detto - tra il ministero della Salute e la realtà concreta c’è lo stesso rapporto che esiste tra una cartomante e l’astrofisica. In Conferenza delle Regioni, la Campania ha fatto una sola domanda: stiamo partendo con la realizzazione di centinaia di case di comunità ma abbiamo le risorse per il personale? Noi continuiamo a parlare del piano per le case di comunità, ma il ministero dell’Economia in un incontro con le Regioni ci ha detto che non è in grado di garantire la copertura finanziaria per le case di comunità. Ma di cosa stiamo parlando? Ma il chierichetto (così appella Speranza) continua a raccontare che stiamo facendo le case di comunità e la medicina territoriale, ad oggi è una grande palla”.

Poi, il colpo finale. “Sul personale siamo in condizioni drammatiche, tra personale medico già contagiato e assente dai reparti, piano ferie che dobbiamo fare, pensionamenti che ci sono, l’aumento incredibile dei contagi. Ma a Roma viaggiano fra le nuvole, sono totalmente estranei a questi problemi concreti. Poi c’è il problema specifico della Campania, che continua ad essere derubata ogni anno di 220 milioni di euro perché il criterio del riparto è delinquenziale”. Probabilmente è difficile sostenere che De Luca abbia la stessa opinione che del ministro ha Enrico Letta. Ma sul territorio, per i servizi sanitari, c’è lui e non il ministro o il segretario del partito. Comunque vada, finirà male.

