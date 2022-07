Giochi spericolati per posticipare le elezioni addirittura a maggio

Francesco Storace 07 luglio 2022 a

Non ci sono parole. Nel non detto parlamentare ci sono due mesi in più di stipendio, così deputati e senatori si stanno zitti mentre noi ci facciamo gli affari nostri con le nomine. In più una picconata all’autonomia di Bankitalia e siamo tutti felici e contenti. Questa tesi che circola da un po’ - elezioni a maggio anziché a marzo, posticipate anziché anticipate - l’ha rilanciata da Bruxelles la Meloni, ovviamente per contrastarla. Ma chi negli ultimi giorni è salito al Colle pare che non abbia trovato particolari ostilità in Sergio Mattarella. Il quale, come è noto, nutre grande stima per Mario Draghi e gli farebbe fare qualunque cosa. Che sia vero o no il favore del presidente della Repubblica ad un’ipotesi del genere lo vedremo. Ma chi ancora vuole ragionare di politica e di istituzioni qualche dubbio lo coltiva.

Si potrebbe addirittura spingere il governatore della Banca d’Italia, Visco, a rassegnare in anticipo le dimissioni per impedire al governo che verrà dopo le elezioni di proporre il successore. Idem per Paolo Savona, presidente della Consob. Una specie di golpe non dichiarato. Poi, il Parlamento. Già ne paghiamo mille dopo un referendum che ha stabilito che devono essere seicento. Ma poi, la legislatura scade a marzo: perché quei due mesi di regalo di reddito di nullafacenza? La spiegazione è presto detta. C’è una valanga di nomine da fare e i poteri che comandano in questo paese vogliono che le decida Mario Draghi con i suoi uomini. Anche qui per bloccare le mani a chi verrà nel 2023.

Insomma, si gioca sulle scadenze alle porte e si mina la regolarità delle procedure. Eppure siamo - saremmo - una democrazia. Saranno contente mille bocche parlamentari da sfamare, ma si stravolge ogni regola, la Costituzione trattata con l’elastico, perché ci sono le nomine da sottrarre al prossimo governo. “Forse” è meglio che se ne vadano subito.

