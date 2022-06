Giovanni Toti ha deciso di farci ammattire con le sue voglie (poco serie) di centro

Francesco Storace 29 giugno 2022 a

a

a

Giovanni Toti lavora per l’Aulin. Perché deve aver deciso di farci venire il mal di testa a tutti con le sue continue (e poco serie) rincorse verso un centro che non c’è. Ma santo cielo, non fai il presidente della Liguria con il centrodestra? Che bisogno c’è di inseguire altri lidi? Eppure ci prova. Quando stava con Silvio Berlusconi, si scocciò. Poi si è stufato della leadership di Matteo Salvini. Ora si è stancato del solo parlare di un’ipotesi Giorgia Meloni. E il 9 luglio farà una riunione a Roma – manco a dirlo – sul Centro per “un progetto politico in via di realizzazione dove, perché no, possono trovare spazio tante altre forze politiche che oggi cercano una collocazione che non sia nè il centro destra a guida Meloni, nè il centro sinistra gestito dal Partito Democratico”. Sta diventando una fissazione prendere i voti dal centrodestra e ripudiare i leader dei vari partiti.

Al Viminale si sono accorti della violenza straniera nelle grandi città?

Per fare cosa poi? Ieri l’ultima. “È nata alla Camera dei Deputati la Componente Parlamentare del Gruppo Misto “Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti”. La nuova formazione parlamentare, che segue lo scioglimento del Gruppo “Coraggio Italia”, riunisce 11 deputati. E che roba è? “La nuova componente rappresenta l’associazione “Vinciamo Italia”, presieduta dall’Onorevole Marin e il movimento politico “Italia al Centro” che a sua volta è nato “dalla fusione tra Cambiamo con Toti e Idea del senatore Quagliariello”. Perdonate le virgolette, ma sono originali dai vari comunicati…

I Cinque stelle hanno una sola strada: fuori dal governo Draghi

Che faranno? Inseguiranno Di Maio, Calenda, Renzi, pezzi di Forza Italia, persino Giorgetti. E chiediamo scusa a chi abbiamo dimenticato… Tutto questo non è affatto normale. Governi con Lega e Fdi – e diciamolo anche con Fi – e vuoi costruire qualcosa che serva ad abbattere gli odiati sovranisti? Ma che si è messo davvero in testa un governatore comunque considerato bravo come Giovanni Toti? Anche per questo è una politica che non capisce più nessuno. Ci fa solo ammattire.

Né vittorie né sconfitte: i partiti guardino all'affluenza alle urne. Il cittadino si allontana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.