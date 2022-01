Per gli italiani le bollette sono più importanti del Colle

Francesco Storace 26 gennaio 2022 a

Importante l’elezione del presidente della Repubblica; fondamentale il contrasto alla pandemia; ma nel frattempo l’economia rischia di andare giù. E come ogni giorno è Matteo Salvini a trovare il momento per ricordare quel che continua ad accadere sul fronte delle bollette, che rischia di essere colpevolmente sottovalutato. Il segretario della Lega è andato a scovare quel che accade ad un’importante azienda ittica pugliese. Una storica realtà della provincia di Foggia, a Lesina, che ogni anno banchetta per 50 tonnellate annue di pesci.

Una di quelle attività imprenditoriali che rappresenta un punto di riferimento per intere generazioni di pescatori del territorio: nel luglio 2021 – denuncia Salvini - essa ha pagato 19.268 euro di bolletta, che a ottobre sono diventati 33.312 euro.

E qui la botta al resto della politica. “Sull’elezione del Presidente della Repubblica, la Lega si conferma forza responsabile e dialogante. Ma non possiamo dimenticare le emergenze di famiglie, artigiani e imprese: continueremo a dargli voce e siamo sicuri che il governo saprà intervenire ancora. Servono almeno 30 miliardi” dice Salvini.

Non si ha notizia di reazioni serie da Palazzo Chigi come dalle altre forze politiche. Le questioni che travagliano l’Italia che lavora finiscono sempre in secondo piano, non sembrano interessare il Palazzo più di tanto. Qualche fiammata qua e là, e poi cala il silenzio.

E anche per questo – dicono i leghisti più vicini al leader – “Matteo intende tenere alta l’attenzione sui problemi sociali ed economici di famiglie e imprese”. Anche perché se non ci sono interventi più che seri da parte dell’esecutivo, le aziende rischiano di finire sul lastrico alla faccia della ripresa economica tanto sbandierata e i posti di lavoro a calare anziché aumentare. Ed è bene che se ne faccia carico proprio Palazzo Chigi, senza farsi distrarre troppo dalle faccende quirinalizie. Le ambizioni personali vengano dopo la soluzione dei problemi degli italiani.

