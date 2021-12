Ti rapino e il giudice mi dà una pacca e il risarcimento…

10 dicembre 2021 a

Accade a Lucca, che pure sarebbe una tranquilla città di provincia. Un territorio bello da visitare e da vivere, con tanta gente gioiosa, ospitale, schietta e sincera.

Ma lì, la serenità della giornata è stata interrotta bruscamente qualche giorno fa in un supermercato, dove i cittadini facevano la spesa come sempre.

All’interno una rapina. Le minacce davanti alla cassa. Le urla. E la paura che ti prende quando vedi un bandito armato e non sai che fare, non riesci a immaginare che cosa possa succedere.

Ma tutto si prevedeva tranne che chi pensava di vivere da malintenzionato dovesse prevalere di fronte alla giustizia nel fare i conti con una donna coraggiosa che non aveva paura di lui.

Ebbene, la ricompensa l’ha avuta il delinquente. Di fronte alla denuncia della donna - raggiunta da una fucilata - è riuscito a trovare un magistrato che lo ha graziato perché la cassiera lo aveva spaventato strillandogli quel che meritava. Va risarcito lui, invece, pover’uomo.

Si può dire che quella del tribunale di Lucca è l’ennesima sentenza ingiusta, un messaggio devastante, assurdo, sbagliato? Io rapino, tu ti difendi verbalmente, il danno lo subisco io. Se non sono matti non ce li vogliamo.

Quella donna ha rischiato assai e le viene negata giustizia per avere avuto il coraggio di gridare ed inveire contro il bandito, dando vita secondo il tribunale ad un “comportamento aggressivo”. Le armi sono rubricate come una specie di calumet della pace.

È la giustizia al contrario, per cui il cittadino perbene passa in secondo piano rispetto al criminale. Ma che esempio si dà al resto della società se la legge si applica in una maniera del genere? Se poi prevale il senso della giustizia fai da te chi può dare torto a chi è stufo di verdetti così singolari persino contro il senso comune?

