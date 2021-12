Rai e sesso, una miscela che può tornare ad esplodere

Francesco Storace 04 dicembre 2021 a

Sorrisetti e occhiatacce si alternano alla Rai. Perché tra gli argomenti più gettonati in azienda sono le mani lunghe. Che se era una pratica in voga anche nel passato, ora pare che il clima stia peggiorando. Il sesso tra viale Mazzini e Saxa Rubra rischia di diventare argomento di lotta aziendale e politica.

Una curiosità non voyeuristica la mette l’on. Michele Anzaldi di Italia Viva, che porta un po’ di nomi alla ribalta, ma non si capisce quanto ci sia di vero e su che cosa la Rai stia indagando a proposito di chissà quali denunce. E' stato messo in mezzo persino Sigfrido Ranucci, combattivo conduttore di Report, che però si è cautelato con un’azione di autotutela rispetto alle chiacchiere che si sono fatte circolare sul suo conto da alcune giornaliste, e i più dicono che si tratti di un’autentica bufala. Più circostanziate altre vicende interne alla Rai. La giornalista Cinzia Fiorato ha denunciato con un megapost su facebook quanto l’episodio che ha riguardato la collega toscana Greta Beccaglia, “paccata” durante un collegamento tv, le abbia riportato alla memoria quel che ha subito anni addietro. La Fiorato parla esplicitamente di ricatti sessuali e di tante, troppe avance persino da tecnici, impiegati e operai… La giornalista che ha condotto anche il Tg1 ha scritto con l’anima quanto le è capitato nella sua carriera, facendo condannare anche un molestatore.

Recentemente un altro volto noto, Barbara Carfagna, ha confidato di appartenere a quell’universo femminile della Rai in cui “ci siamo difese da direttori che ci sbattevano al muro in uffici chiusi”. E’ ormai noto quanto denunciato a proposito del giornalista sportivo Enrico Varriale e siamo arrivati al punto che il sito Dagospia ha persino pizzicato il direttore di RaiTre Franco Di Mare, che però non si capisce a chi abbia indirizzato le sue attenzioni. E’ probabile che questa storia possa riemergere: Rai e sesso sono una miscela esplosiva. Ogni tanto gli scandali affiorano e poi vengono coperti. Chissà se succederà anche oggi.

