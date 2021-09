La poliziotta non può rischiare il posto di lavoro per aver detto no al green pass

Francesco Storace 27 settembre 2021 a

Non commettano l’errore di adottare provvedimenti disciplinari contro quella poliziotta. Il vicequestore Nunzia Schilirò ha espresso una sua dura opinione critica contro il green pass. E per questo potrebbe essere addirittura licenziata? Chi scrive ha completato il ciclo vaccinale, ha scaricato il proprio green pass. Ma non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello un esercizio di sadica punizione per una donna delle forze dell’ordine che dice quello che pensa. Ci si può vaccinare e criticare il green pass, anche se poi lo si scarica. Perché ci deve essere un limite anche al potere di governo.

La ministra Marta Cartabia è stata attaccata molto più duramente dai magistrati che criticano i suoi progetti di riforma. Conferenze stampa, proclami televisivi e tutto quel che serve per dire no al cambiamento del processo. Eppure, nessuno si è sognato di far aprire procedimenti dal consiglio superiore della magistratura. Luciana Lamorgese invece sì, forte con i deboli, debole con i forti. Però, quando si tratta di bloccare gli sbarchi clandestini, la ministra dell’interno fa orecchie da mercante; se uno di loro commette reati, dice che può accadere ovunque. E se a Valentano si organizza abusivamente un rave party con diecimila persone che si drogano e con tanto di stupro e di un ragazzo morto, tutto va bene.

Il Viminale c’è per punire la parola e non le violenze. E tutto questo è assolutamente grave in un paese che ha rispettato ogni regola e che in una sua parte, magari minoritaria, non ce la fa più a subirle. Che cosa c’è di male nel dire che un provvedimento non lo si condivide? Si chiama democrazia? Riconquistino il lume della ragione, certi ministri, ed evitino di trasformare in una martire una donna che ha detto la sua. Anche perché il green pass c’è solo in Italia e se uno chiede perché non deve rischiare pure il posto di lavoro.

