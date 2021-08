La Lamorgese serve a Draghi per salire al Quirinale

Francesco Storace 28 agosto 2021 a

Eppure, dovrà esserci un motivo per questa difesa a oltranza di Luciana Lamorgese. Che a Mario Draghi non dispiaccia l’altro sesso a Palazzo lo sanno un po’ tutti. No, per carità, non stiamo parlando di scandalismo, bensì della valorizzazione del genere femminile. La qualità mica è solo altrove, dice qualche pettegolo che conosce bene le cose dell’economia e della finanza. Ma con tutto il bene che si può volere all’altra metà del cielo, sembra davvero un capriccio senile la resistenza attorno al ministro dell’interno.

Non si spiega neanche con l’eventuale volontà di fare un dispetto a Matteo Salvini, che peraltro ha finora dimostrato fin troppa disponibilità e gentilezza verso il governo Draghi. Ma che la Lamorgese abbia stancato gli italiani lo capirebbe anche un bambino. E siccome bambino Draghi non è, il motivo è più su, al Colle e anche al DopoColle. Ci sono poteri importanti che pretendono di lasciare la ministra al Viminale. Poteri che vogliono dire la loro anche sulla successione a Sergio Mattarella. E siccome Draghi al Quirinale ci tiene più di quanto lasci immaginare, due più due fa quattro e lascia la signora al suo posto.

Clandestini a iosa? Rave party durato una settimana? E persino l’inopportuno dibattito sullo ius soli? Ma chi se ne importa, dice Draghi. E pensa al Quirinale costi quel che costi, come diceva un tempo sfoggiando la sua lingua inglese. Evidentemente pensa di poter domare ancora a lungo i partiti, che non potranno fiatare sulle sue pretese. L’unico problema sarà il voto segreto: più prende in ostaggio i leader, più chance di essere trombato avrà il premier. E chissà se la Lamorgese vale una messa… Anche perché alla truppa parlamentare di andare a votare anzitempo con l’ascesa di Draghi alla presidenza della Repubblica non interessa poi così tanto. Per molti deputati e senatori - di oggi e non di domani - sarà sufficiente tenerlo a bagnomaria per altri dodici mesi a Palazzo Chigi.

