Giudici contro 52 agenti della penitenziaria. Meglio togliersi le divise…

Togliete la divisa se non volete finire a processo, o quantomeno sotto indagine. Le forze dell’ordine si sentono nel mirino della magistratura e diventa difficile dare loro torto. Non bastava il poliziotto che a Roma, alla stazione Termini, ha ferito un delinquente che minacciava tutti con un coltellaccio. Adesso sotto inchiesta – addirittura con tanto di custodia cautelare - finiscono anche 52 agenti di polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. Sì, 52, tra quelli spediti in carcere, quelli ai domiciliari, tre all’obbligo di dimora e 23 soggetti a misure interdittive della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficiale.

Li accusano di aver sedato in maniera non ortodossa lo scorso anno le rivolta nel carcere. Come se di fronte avessero degli agnellini. E a destra è protesta, con l’annuncio di una visita giovedì agli agenti da parte di Matteo Salvini e la solidarietà da parte di Giorgia Meloni.

La notizia dell’iniziativa contro le decine di agenti della penitenziaria del carcere campano ha suscitato la rabbia del sindacato di categoria, il Sappe, che ha espresso “sorpresa e amarezza” per bocca del segretario Donato Capece, che ha dato voce alla stanchezza dei suoi colleghi per come sono costretti a lavorare.

Perché si tratta oggettivamente di provvedimenti abnormi contro servitori dello Stato. Che cosa pensa la Procura territoriale? Gli agenti stavano per scappare? Reiterare i reati? Inquinare le prove? Ma ci si rende conto del discredito che si getta su tutte le istituzioni con iniziative così clamorose?

“Siamo amareggiati – dice Capece - perché in quei giorni il carcere fu messo a ferro e fuoco e furono momenti davvero drammatici ma siamo sereni perché confidiamo nell’operato della magistratura. La polizia penitenziaria”, prosegue il leader del Sappe, “è formata da persone che hanno valori radicati, un forte senso d’identità e d’orgoglio, e che ogni giorno in carcere fanno tutto quanto è nelle loro umane possibilità per gestire gli eventi critici che si verificano quotidianamente”.

Come è successo anche a Sulmona, dove due detenuti ubriachi hanno aggredito alle spalle un Sovrintendente di Polizia Penitenziaria con una sgabellata procurandogli una lezione ad uno zigomo e una sospetta frattura al polso: poi hanno colpito prima, con un pugno, un Assistente capo, sospetta lesione di un timpano e infine colpito anche l'ispettore di sorveglianza con un pugno alla bocca. C’è altro da dover subire?

