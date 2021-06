Ai compagni non far sapere che nel Pd ce l'hanno con l'africano

Francesco Storace 20 giugno 2021 a

a

a

Povera compagna Lina Giannino, capogruppo del Pd ad Anzio, in provincia di Roma. L’egiziano a cui aveva affittato la casa gliel’ha distrutta, lei se ne è lamentata pubblicamente ma poi i capi del Pd le hanno imposto di fare marcia indietro. Però l’ha pizzicata il deputato europeo della Lega, Antonio Rinaldi, e la storiella tanto ipocrita è venuta alla luce lo stesso. La signora in questione ha denunciato su facebook la brutta avventura che le è capitata. Con un post dall’inizio niente male: “Bastardi”. Per poi continuare: “Avete distrutto la mia casa e i miei mobili. Attenzione voglio avvertire tutti i cittadini di Anzio di non affittare casa a un egiziano calvo che gira in bicicletta”. Mica in Maserati.

Ecco perché diventa inevitabile lo scontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi



E ancora: “Dice di essere un pescatore e vive con una donna ucraina senza permesso di soggiorno”. Ohibò, le cose che succedono. Ma mica è finita. Continua la capogruppo del Pd: “Pagano tre/sei mesi di affitto e poi non pagano più nulla. Terzo sfratto per morosità. Casa distrutta, acqua non pagata, bagni rotti, mobili distrutti, mura senza intonaco”. E come è possibile? “Conosce le leggi italiane - infierisce la compagna Lina Giannino - meglio di noi. Sa che non gli fanno nulla. Vi prego fate girare questo avviso. Salvatevi. Se qualcuno gli ha dato casa stia attento”.

Chi insegue il Mattarella bis deve offrire certezze sui numeri. E qualche ostacolo c'è

Ma poche ore dopo la pubblicazione e relativi commenti, il post sparisce. Ma non agli occhi di Rinaldi: “Potrebbe sembrare un normale sfogo di una persona a cui è stata distrutta la casa da un egiziano suo affittuario, ma se poi si scopre che la signora è consigliera comunale del Pd di Anzio, allora si capisce che quando si toccano interessi personali non c’è linea politica che tenga! Chissà se si è lamentata con Letta della politica migratoria del Pd!”. Purtroppo, se ha fatto quanto suggerito da Rinaldi le deve essere andata peggio. Perché per il Pd di Letta lo straniero ha sempre ragione...

Il “civico” che vuole umiliare i partiti. Maresca e il caso Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.