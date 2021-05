Se il web sostituisce la denuncia all'Arma dei Carabinieri

31 maggio 2021 a

a

a

Ma il web può sostituire i carabinieri? Per una madre è più importante una denuncia a mezzo social che chiedere alle forze dell’ordine di punire l’aggressione del figlio disabile?

Sembra un mondo alla rovescia. Le regole sovvertite. E i delinquenti – perché di questo si tratta – la fanno franca.

Teatro della triste commedia è Villa di Briano, in provincia di Caserta. Qui si verifica una brutta scazzottata. Si dirà: “Sono ragazzi”. Manco per idea. Perché chi picchia è un atleta, chi resta a terra è un ragazzo che non ha il fisico per competere, essendo disabile.

Di Maio abbia coraggio e firmi i referendum sulla giustizia, lo sfida Salvini

Ma quel che è più incredibile è che la vicenda è venuta alla luce via social, perché la madre del ragazzo aggredito – sedicenne - ne ha pubblicato la foto dell’occhio nero con tanto di post: “Ha dato un pugno in faccia a mio figlio… gli ha gonfiato un occhio… fatto male a un dito… la differenza è che mio figlio è un ragazzo particolare: è quella la rabbia”.

Certo, ma perché non denunciarlo ai carabineri?

Tutto è accaduto al termine di una partita di calcio. Un destro ben assestato ha tramortito il ragazzo disabile. I carabinieri lo hanno saputo, ma non dalla madre, e qui la vicenda è davvero grottesca, imbarazzante.

Di Maio, la solita messinscena. Stavolta le scuse ma sulla giustizia resteranno forcaioli

Perché la madre della vittima non ha sporto denuncia.

Il 16enne stava assistendo ad una partita di calcio presso il campo sportivo di Villa di Briano. A fine partita dà una pacca sulla spalla ad un giocatore di 20 anni della squadra sconfitta e questi lo colpisce con un cazzotto in faccia.

Altra cosa incredibile è rappresentata dalle “scuse” del calciatore manesco, che ha aggiunto “non sapevo nemmeno che fosse disabile”. Come se possa essere normale prendere a pugni chi ti dà una pacca sulla spalla.

Viene da chiedersi che mondo sia, dove tutto ormai si misura sulla propria capacità di violenza e poi sul vittimismo via Facebook. No, fermate la carrozza, perché così non va davvero bene.

Il Pd di Letta pretende da Salvini quello che non è riuscito a fare quando governava da solo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.