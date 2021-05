Grazie alle trovate di Enrico Letta le amministrative saranno il funerale del Pd

22 maggio 2021 a

Nel Pd rischia di montare una fronda enorme anche contro Enrico Letta, che rischia di trascinare il partito nella quarta posizione dei sondaggi. Una toppa dopo l’altra e alla prima occasione utile butteranno giù anche lui. Si accettano scommesse.

Enrico Letta sembra avere una calamita attiraguai, uno di quei perdivoti al cui confronto Comunardo Niccolai – il re degli autogol – sembrava un rigorista incallito.

Ma come si fa? Scende dall’aereo da Parigi, si fa incoronare al Nazareno come segretario senza voti e la prima cosa che fa è recitare la parte del buttafuori cacciando i capigruppo. Ovvero l’uomo che guida il partito che ha messo solo uomini al governo dichiara di volere le donne ma per far fare loro il o la capogruppo.

Poi capitano le amministrative e le donne candidate sindaco spariscono. Di più, se osano candidarsi alle primarie di Roma sono invitate ad accomodarsi alla porta come Monica Cirinnà.

Manda bacini ai giovani, promettendo il voto ai sedicenni, che sarà anche una cosa bellissima ma non sembra proprio la priorità.

Ah già, priorità, una parola che nel linguaggio di Enrico Letta suona esattamente il contrario di ciò che significa: vedi lo Ius soli come la legge Zan. Aggiungiamoci un pizzico di tifo per le chiusure anti Covid e il condimento della tassa di successione per la “dote” ai giovani a spese dei loro nonni, è evidente che si è inceppato più di un meccanismo mentale al segretario del Pd, che continua a servire pietanze indigeste.

Il bello è che tutti i suoi stanno appesi alle sue interviste, dopo le quali belano per ribadirle senza starci a pensare troppo su. Poi ti chiedi perché dopo la Lega lo sorpassano anche Fratelli d’Italia e i Cinque stelle. Se uno pensa di distruggere il suo Paese con le proposte più amene che si possano tirare fuori, è quella la fine che merita di fare. Le amministrative saranno il funerale del Pd.

