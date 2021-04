Chi semina zizzania tra governo e regioni non fa il suo dovere contro il Covid

Francesco Storace 23 aprile 2021 a

a

a

I giornaloni non si possono davvero leggere in questi giorni. Ormai non si nascondono più e scrivono sfrontatamente cose da pazzi.

Il dissenso manifestato dalla Lega sul decreto Covid che riapre poco e mantiene un coprifuoco ormai incomprensibile è noto. E ogni giorno emergono dettagli su quel provvedimento che motivano ancora di più il no di Matteo Salvini, altro che cabina di regia…

Dal ma anche di Veltroni al né né di Conte. Ma la stagione si è chiusa



Ma quel che è più grave, è il tentativo di ricondurre tutto a conflitto politico, di partito. Che se pure fosse rientrerebbe nel diritto a sapere tutto e a condividere solo quello di cui si è convinti.

C’è altro, però, che è davvero maldestro. Affiora persino il tentativo di spacciare la protesta delle regioni, stavolta completamente ignorate dal governo Draghi, come manovra di parte. Ed è semplicemente allucinante.

Sul Corriere della Sera, Massimo Franco è arrivato a sfoggiare un linguaggio d’altri tempi: spingersi a parlare di “braccio armato” a proposito delle posizioni comuni assunte dalla Lega e dalla Conferenza delle regioni è qualcosa che sembra essere scritto sulla Luna. Anche Michele Emiliano manovrato da Matteo Salvini?

Se in Italia non si nasce più. Proposta di legge di FdI per una svolta sulla natalità



Questi giochi di Palazzo in cui si infila la cosiddetta grande stampa puzzano d’antico e sembra la classica semina di zizzania che poco si conviene in tempi di lotta al Covid. Perché sembrano precedere altre manovre tese a ridurre l’autonomia del territorio. Tanto più nel momento in cui tutte le regioni si muovono all’unisono.

Dove si vuole arrivare? Tra Regioni e Governo – che il titolo quinto della Costituzione voluto dalle sinistre mette sullo stesso livello – c’è un confronto sul merito di misure che sono contestate. Affermare che ci si muove per logiche di partito è pericoloso, perché si getta altra benzina contro le istituzioni.

Occhio, che poi si rischia di arrivare sempre più e nessuno si salverà. Perché poi la polemica potrebbe davvero diventare devastante. Per tutti e nessuno escluso. Con le regioni il governo deve parlarci e non ignorarle.

A Roma è una tragedia anche per i morti: senza sepoltura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.