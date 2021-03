Pd, tutti contro tutti, aspettando domenica

Francesco Storace 09 marzo 2021 a

Lui, l’uscente non si sa se rientrante, Nicola Zingaretti, si vergogna del partito che ha guidato senza accorgersi dello schifo.

Loro, le Sardine, che “okkupano” il Pd auspicando che “i morti seppelliscano i morti” (cit. Mattia Santori).

Attorno, o circondata, una classe dirigente in preda agli spasmi. E ai sondaggi. L’ultimo - quello di Enrico Mentana - li dà per la prima volta sotto Fratelli d’Italia, scavalcati dai Cinque stelle, lontanissimo dalla Lega di Matteo Salvini.

E domenica dovrebbero eleggere il successore di Zingaretti.

Il Pd è un partito in via di scioglimento, troppe correnti l’una contro l’altra. Ed è una tendenza che dura da troppi anni: anche per questo il popolo li ha mollati e non vincono elezioni da tempo immemorabile fatta salva qualche casamatta che ancora resiste al cambiamento.

Vederli che si prendono a male parole non regala neppure la soddisfazione dell’avversario in rotta: perché scompare un riferimento politico che doveva recuperare il terreno perduto per l’onda grillina, e che rischia di farsi risucchiare proprio dai Cinque stelle.

Chissà se proprio Zingaretti, prima di sabato, non si renderà conto del casino che ha provocato in casa sua e che, prima di consegnare le chiavi ai suoi nemici interni, non ci ripensi.

Certo è che se facesse questa mossa correrebbe il rischio di vedersi attribuite una invereconda sceneggiata. Ma avrebbe il vantaggio di poter tacitare tutti, anche a colpi di maggioranza.

Valuterà quel che gli conviene. Anche se le loro sorti rischiano di interessare sempre meno agli italiani.

Queste squallide lotte di potere all’interno dei partiti non le capisce più nessuno, perché sono solo guerre tra persone e non per le idee diverse. Come quegli ex renziani che criticano l’alleanza con i Cinque stelle ma che non la disdegnano affatto per restare aggrappati al potere: è quello che anche loro hanno fatto finora. Su questo ha ragione proprio Zingaretti.

