Gaetano Pedullà, dopo Rocco Casalino arriva il portavoce delle cause perse

Dopo Rocco Casalino, potrebbe arrivare Gaetano Pedullà, il portavoce delle cause perse.

Ma chi lo manda quello in televisione, si chiede il grillino perduto nel Transatlantico senz’anima?

Mentre Giuseppe Conte sale al Colle a beccarsi la ramanzina da Sergio Mattarella, che gli ha regalato fin troppo tempo, le ore scorrono davanti alla televisione. E il membro della commissione di vigilanza Rai sbotta. “Guarda quello, ogni volta che sta in tv la gente lo identifica con noi e butta giù valanghe di voti. A danno nostro”.

Ma posso scriverlo? “Fai come vuoi, però non ti azzardare a fare il mio nome che lui conta ancora tra i nostri capi”.

L’uomo non tanto misterioso è proprio Gaetano Pedullà, aspirante portavoce del Movimento cinque stelle quando Rocco Casalino svernerà altrove.

Praticamente ogni sera appare magicamente nelle tv pubbliche e private e sarebbe interessante analizzare i picchi di ascolto relativi ai suoi interventi: perché invitare Pedullà può essere giustificato solo dalla corsa spasmodica dei suoi ammiratori a goderselo dal piccolo schermo. Ma che gli faceva costui agli italiani, si scriverà un giorno sui libri di storia.

Perché quel che esce dalla bocca di Pedullà oggettivamente non serve ad alcun dibattito politico. Se Conte è l’avvocato del popolo, Pedullà è quello delle cause perse. E proprio l’onorevole della commissione di vigilanza allarga le braccia solo a farne il nome. “Basta, per carità”.

L’altra sera Pedullà sulle reti Mediaset è arrivato addirittura a difendere la burocrazia che era individuata come nemica dai Cinque stelle. Di fronte all’ennesima protesta dei ristoratori rilanciata dai media è riuscito a sostenere che i 140 miliardi provenienti dagli scostamenti di bilancio non possono essere spesi facilmente.

E chissà che altro dovrà accadere per far sbrigare i nostri dirigenti a darsi da fare per andare incontro al popolo in sofferenza.

Bisognerebbe riavvolgere il nastro e sentire il Nostro a parti rovesciate: il veleno sulla telecamera si sprecherebbe.

