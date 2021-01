Furbetti del vaccino, pubblichiamo i nomi

Francesco Storace 24 gennaio 2021 a

E adesso la sfida vera. Ci sono i furbetti del vaccino? Allora la soluzione non è la tanto reclamizzata patente vaccinale o l’obbligatorietà della puntura. Prima di tutto si eviti che, al solito, ci sia chi scavalca la fila. Nei giorni scorsi se ne sono occupati vari giornali, a partire da Repubblica.

Che fare, dunque? L’idea che dovrebbe mobilitare chi ha ruoli politici o istituzionali - chi ha un ruolo politico, sindaci, presidente della provincia, consiglieri regionali, deputati, prefetti - è quella di far chiedere alle ASL di pubblicare gli elenchi dei vaccinati.

Perché così si saprà chi ne aveva diritto e chi no secondo le fasce di priorità stabilite dal ministero della Salute.

La proposta - assolutamente sensata - viene dall’associazione Area Rieti e vedremo quale sarà l’effetto che produrrà in tanti chiacchieroni di Palazzo.

Dice Chicco Costini, medico e animatore dell’associazione, traendo spunto dalla denuncia del presidente degli ordini dei medici Filippo Anelli: “Se un terzo delle vaccinazioni fin qui effettuate in Italia avrebbero riguardato pazienti che non ne avrebbero diritto, è estremamente grave”.

“Significherebbe che ancora una volta nella nostra Nazione - insiste - avrebbe prevalso, anche nella drammaticità della pandemia, la cultura del più furbo, del chi “non sai chi sono io”, di chi, occupando posizioni che dovrebbero essere di controllo e garanzia, le abbia usate per motivi familistici o personali; ma ancora più grave perché avvenuta in una prima fase, in cui i controlli sono relativamente semplici e soprattutto perché, avvenendo in una fase in cui vi è carenza, significherebbe che la “furbata” ha privato infermieri e medici di una protezione assolutamente necessaria per poter svolgere il proprio servizio.

E la privacy? Macché, dice Area Rieti: “in questa pandemia si sono pubblicati nomi di malati, si discute di dare patenti di vaccinazioni, crediamo che nessun diritto verrà violato se tutti conosceranno i nomi e la professione delle poche migliaia di cittadini che hanno avuto la possibilità di essere protetti dal coronavirus.

Vediamo chi avrà il coraggio di portare avanti questa operazione trasparenza”.



