Democrazia abbattuta dalla vergogna. E ora con un decreto trasformeranno la minoranza in maggioranza

Spiegatela voi ai nostri giovani che cosa è diventata la politica. Perché è distrutto il valore della democrazia da praticare alla luce del sole. È cancellata la lealtà. Sono spariti i partiti. Stiamo stracciando ogni legame possibile tra popolo e palazzo. Con la gustosa necessità e urgenza che arriverà tra qualche giorno sotto forma di decreto aumenta ministeri. E poi la legge elettorale. Quella sì, in pandemia si può approvare…

I nostri figli ci malediranno per davvero. Cresceranno disgustati dalle manovre. Avevano sentito dire da qualcuno che c’era una volta Clemente Mastella esempio di trasformismo, un po’ di qua e un po’ di là; e ora è diventato un campione di cambiamento: “Professoressa, mi aiuta a capire?”. (A proposito, Forza Italia dice di aver cacciato i reprobi che hanno votato per Conte, la deputata Polverini e i senatori Causin e Rossi. Ma la moglie di Mastella ha avuto licenza di votare?).

Democrazia sparita. Si chiama Parlamento e uno pensa che sia il luogo dove si parla. Invece no: votano per la parte opposta rispetto al loro schieramento e nemmeno lo dicono. Il blitz. La Var. Il tabellone luminoso dell’aula. Lo stupore. Pagliacci. Ma che democrazia è quella dove si annunciano le “sorprese” nelle votazioni?

La lealtà rispetto agli elettori è azzerata. Anche questo è un bruttissimo spettacolo. Soprattutto senza esplicitare le ragioni politiche della conversione al nemico. Perché sono indicibili. Si aspetta l’incarico giusto nel momento giusto.

E anche le espulsioni, quelle annunciate dal buon Tajani da Forza Italia, fanno davvero sorridere: Anche esse rappresentano la fine dei partiti. Rinunciano ad andare a prendere i reprobi che hanno fatto eleggere nelle loro liste, non si parla più tra persone militanti nelle stesse organizzazioni politiche, un comunicato e passa la paura. Una pasticca.

Perché il popolo dovrebbe votare se la politica fa così? Tanto più che di qui a qualche giorno a Palazzo Chigi avranno persino la faccia tosta di aumentare il numero dei membri del governo con un decreto legge. E se oggi si parla di cinque unità in più, immaginate come potrà finire. “Sa, bisogna nominare il sottosegretario con delega ai servizi”. Deve essere uno davvero di peso se si moltiplicano le poltrone. Per la necessità e urgenza citofonare al Quirinale per lasciare un messaggio al presidente Mattarella: consentirà un decreto per trasformare in maggioranza un governo di minoranza? Una volta serrati i ranghi dopo aver sfamato un bel po’ di appetiti, passeranno alla legge elettorale proporzionale, quella dei fatti propri.

Non c’è altra parola che vergogna.



