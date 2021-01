Ma che cosa può garantire Renato Brunetta al compagno Bettini?

Francesco Storace 11 gennaio 2021 a

Prudenza Bettini, che fai incazzare di qua e di là. Uno degli uomini più intelligenti della politica italiana, Goffredo Bettini, ancorché senza incarichi nel Pd di Nicola Zingaretti, sta facendo impazzire tutti.

Pare che sia lui il piccione viaggiatore tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, con la consegna del papello del leader di Italia Viva al premier. Un documento che doveva restare riservato solo per alcuni e che poi è stato sostanzialmente spiattellato con tutte le richieste dell’uomo che tiene in fibrillazione il governo.

A Zingaretti – che pure considera Bettini una sorta di padre putativo, così dicono – questo traffico non va tanto giù e se ne è anche lamentato, “tutti vanno da Goffredo”, come se non fosse lui il segretario del Partito democratico.

Ma si altera persino Licia Ronzulli di Forza Italia, alla quale non va a genio il minuetto tra Goffredo il Rosso e Brunetta l’azzurro un po’ smacchiato. Perché al Cavaliere, e per questo esterna Licia, non va proprio giù che si possa pensare ad un tradimento di Forza Italia verso la coalizione di centrodestra, a meno che non cada l’attuale governo Conte.

Bettini continua a corteggiare quella che chiama “la parte liberale di Forza Italia”, come se ce ne fosse una socialista….

Secca la messa a punto della Ronzulli: “Bettini non parla con “una parte” di Fi, ma con una persona di Fi. Sono cose ben diverse. Berlusconi ha escluso ogni sostegno a Conte, in qualsiasi modo o maniera.

Punto. Fatevene una ragione”.

E allora che cosa garantisce uno come Brunetta che evidentemente non rappresenta Forza Italia a uno come Bettini, che per alcuni – quelli che non lo conoscono – non rappresenta Zingaretti? Intanto, Bettini continua a macinare. E lavora per portare i leader al governo in un nuovo esecutivo guidato da Conte. Che pare l’unico a cui Goffredo dà retta. Per contare nella politica italiana non serve essere parlamentare.

