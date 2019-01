Andrea Scanzi e il teatro: dopo Renzusconi tocca a Salvimaio

Ci sa fare perché sa comunicare. E gli piace farlo. Andrea Scanzi ottiene attenzione. Sia che scriva sul giornale o si trovi in un talk show in cui parla di calcio con Enrico Varriale o di politica con Lilli Gruber o che scriva libri. Con una prerogativa: non vuole, necessariamente, piacere a tutti. Anzi, talvolta parte con la volontà di infastidire qualcuno. Così, quello del teatro, risulta per certi versi un approdo naturale. La riprova, per chi vorrà, è fissata per giovedì 24 gennaio al Concordia di Marsciano (ore 21). Tra l'altro è l'unica data in Umbria ed è stata fortemente voluta dall'associazione “Teatro del vino”. Del suo nuovo spettacolo e di tanto altro, Andrea Scanzi ha parlato in questa intervista al Corriere.

Cosa pensa dei suoi colleghi giornalisti che ritroviamo in Parlamento?

“Che sbagliano a prescindere perché abbandonano uno dei lavori più belli del mondo per andare a farne uno noioso e che comporta il fatto di sottostare agli ordini altrui”.

Disilluso dai politici?

“Può darsi, ma tutte le volte che mi hanno domandato di candidarmi, la prima volta 10 anni fa con L'Italia dei valori ad Arezzo e poi Tsipras alle Europee, Liberi e Uguali, Cinque stelle, ho detto no perché preferisco essere libero e fare le cose che faccio. Poi, se Paragone o Mulè la pensano diversamente... Chiedo però ai lettori del vostro Corriere se ricordano il nome di un giornalista che si è rivelato un buon politico. Penso che al massimo si possa arrivare a due o tre nomi”.

E i giornalisti che portano la politica a teatro?

“Dipende da che colleghi sono. Per quanto mi riguarda so di essere stato il secondo dopo Marco Travaglio. Lui ha spiegato che era impossibile dire in tv o nei giornali tutto quello che poteva dire a teatro. A ciò aggiungo un motivo pratico: se vuoi parlare del rapporto Stato-mafia, non è che in tv ti possono concedere 2 o 3 ore di trasmissione. Infine, una motivazione personale: ho il mito del teatro”.

Di solito il teatro, soprattutto a chi attore non è, fa tremare le gambe.

“Vero, nonostante stia sul palcoscenico ormai da 8 anni con oltre 400 date. Il rapporto col pubblico mi emoziona sempre”.

Che tipo di spettatore viene a vederla?

“Trasversale. Negli spettacoli non politici, due tipologie di pubblico: i nostalgici tra i 50 e 60 e gli over che hanno voglia di rivivere Gaber o De André; poi i giovani che sperano possa essere in grado di raccontarglieli”.

A sentire Renzusconi e Salvimaio chi viene?

“Chi ha l'esigenza di avere una bussola. Conta anche la sensazione di avere accanto a sé, in platea, uno che smarrito quanto te e prova a sentirsi meno solo. Per dirla alla Gaber, uno dei gabbiani ipotetici”.

Da che parte sta l'elettorato più sconcertato?

“A sinistra. Dal 2008 in poi, quando è nato il Pd, tanti hanno cominciato ad allontanarsi. Molti si sono rivolti ai 5 stelle, ma ora che il movimento si è alleato con Salvini, alcuni si sentono smarriti e non possono tornare al Pd perché c'è ancora Renzi mentre non capiscono cosa farà Liberi Uguali”.

Come fa a sentire questi umori della platea?

“Quando presento Salvimaio e arrivo a trattare la questione della Sinistra, è la parte in cui si ride e ci si incazza di più ”.

Il Movimento 5 Stelle com'è messo?

“Segue a ruota il Pd. Chi lo ha votato pensando a una rivoluzione, vede ora con chi si ritrova al governo”.

Lo sconcerto politico come si traduce in teatro?

“Ad esempio col video in cui chiedo all'attore Ivano Marescotti che il 4 marzo ha votato 5 Stelle, cosa direbbe a Di Maio”.

E Marescotti cosa dice?

“Che cazzo state facendo?”.

Cosa accadrà in vista delle Europee?

“Lega e 5 Stelle continueranno a sopportarsi, ma se la Lega andrà oltre il 30%, chiederà di riscrivere il contratto”.

Un libro politico come si traduce in sceneggiatura teatrale?

“Mettendosi nei panni dello spettatore. Dando l'alto e il basso, come nel teatro canzone di Gaber. Invettive e risate. Contando poi sull'aiuto del regista, nel mio caso Simone Rota, e rodando lo spettacolo con il tempo. Quello che farò a Marsciano, sarà diverso dalla prima della Versiliana. Il pubblico insegna tanto”.

C' è un politico che inviterebbe volentieri a teatro e uno che invece non vorresti mai tra il pubblico?

“L'invito è esteso a tutti, compreso Salvini. Renzi so che non verrebbe. Non vorrei mai Sgarbi”.

Si è laureato in Lettere con una tesi sui cantautori. Il prossimo 25 gennaio Giorgio Gaber avrebbe compiuto 80 anni...

“A proposito, faccio un appello: da fine febbraio farò uno spettacolo in versione aggiornata del mio Gaber se fosse Gaber. Sono disponibile a portarlo in tutti quei Comuni che manifesteranno l'intenzione di intitolare una via, una biblioteca, o cosa riterranno più opportuno, a Gaber. Arezzo, la mia città, ha aderito. Detto questo, mi dovevo laureare con una tesi su Beppe Fenoglio ma morì nel frattempo De André. Grazie ai miei sono cresciuto a pane e cantautori. E non avevo scelta”.

Siamo alla vigilia di Sanremo. Baglioni l'anno scorso l'ha chiamata a far parte della giuria degli esperti. Che esperienza è stata?

“Divertentissima. Una folle giostra: mi hanno perfino chiesto un autografo scambiandomi per un tronista di Uomini e donne. In giuria c'erano persone meravigliose. E a A Baglioni dico grazie anche perché quel mio incarico fu osteggiato da una certa politica, ma lui ha difeso la scelta. Lo stimo, gli sono amico e so che bisserà il successo”.