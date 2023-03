Umbria, giovani fotografi e videomaker raccontano le bellezze della regione con il progetto #NikonCreators

06 marzo 2023 a

a

a

Sono appassionati di fotografia e del brand Nikon. Sono arrivati in Umbria per scattare le immagini più belle del territorio e raccontare sui loro social le emozioni. Diciotto fotografi e videomaker selezionati in tutta Italia partecipano al progetto #NikonCreators che Nital spa, ha rivolto ai giovani talenti emergenti. La quarta edizione dell'iniziativa che si realizza grazie al supporto di importanti sponsor, il grande brand internazionale ha scelto l’Umbria come territorio da promuovere e valorizzare attraverso la condivisione di contenuti multimediali degli artisti con la propria fanbase. Umbria Tourism e Nital spa hanno individuato 5 percorsi diversi al giorno per la realizzazione delle riprese, con Perugia come base. Le attività e i percorsi verranno raccontati al pubblico attraverso contenuti foto/video sui canali social ufficiali @nikonitalia e @umbriatourism.

Escursioni con gli influencer in cinque weekend

“L’Umbria è una terra ricca da scoprire lentamente. Attorno all’arte, alla cultura, all’enogastronomia e allo sport, si struttura un ventaglio ampio e variegato di proposte che fanno della nostra regione un luogo che emoziona e dove si vuole ritornare”, ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti. “Abbiamo chiuso il 2022 registrando il record di oltre 6 milioni 330 mila presenze sul territorio. Il 2023 rappresenta un anno importante che sarà segnato da due celebrazioni, come i 500 anni della morte del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz. Un motivo in più per far sì che la promozione dell’Umbria sia sempre più forte e distribuita in tutti i mesi dell’anno”.

Turismo al Trasimeno, le strategie di Urat

“Questo progetto è un'opportunità unica per esplorare la multiforme bellezza dell’Umbria. Attraverso il lavoro dei nostri giovani Nikon Creators, verrà mostrata la diversità di questa regione in modo interessante e creativo mettendo in evidenza la sua cultura, storia, arte, cucina e altro ancora, per trasmettere ciò che rende l’Umbria così speciale. Siamo davvero lieti che la Regione Umbria abbia creduto in questo progetto e nel talento dei nostri ragazzi - ha dichiarato Valentino Bertolini, direttore marketing di Nital - Attraverso questa opportunità di collaborazione confermiamo anche quanto il settore imaging, di cui Nikon fa parte, può rappresentare un importante valore aggiunto nella promozione territoriale, al passo con le nuove tecnologie e i nuovi modi di comunicare”.

Oltre 5 milioni di telespettatori per il Capodanno Rai in diretta da piazza IV Novembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.