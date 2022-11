Archeologia, il ministro Sangiuliano: "I reperti etruschi ritrovati in provincia di Siena attireranno studiosi da tutto il mondo"

08 novembre 2022 a

Un tesoro incredibile che attirerà in Italia studiosi da tutto il mondo. E' la convinzione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito ai reperti archeologici che sono stati ritrovati a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Oltre 20 statue etrusche in bronzo e circa 5mila monete d'oro, d'argento e di bronzo, oltre ad altri manufatti. Parlando a RaiNews, il ministro ha spiegato che "Il racconto che troviamo in questi reperti è un racconto straordinario, è un grande scrigno, qualcosa di eccezionale che ci dimostra ancora una volta che disponiamo del più grande patrimonio di beni archeologici del mondo. Ci sono iscrizioni in lingua etrusca e lingua latina e su questi reperti potranno studiare esperti da tutto il mondo. Dobbiamo avere la consapevolezza che in campo culturale siamo la prima superpotenza del pianeta".

Archeologia, scoperta shock: oltre venti statue etrusche e 5mila monete in oro, argento e bronzo

