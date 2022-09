Marte, la Nasa trova molecole organiche: "Possibile forma di vita" | Video

Foto: nasa

15 settembre 2022 a

a

a

C'è vita su Marte? Una domanda che in tanti si fanno da tempo ma a cui gli esperti non riescono a rispondere. Almeno non fino a oggi. Sì, perché il rover Perseverance della Nasa ha trovato sul Pianeta Rosso molecole organiche. Secondo l'Agenzia, le tracce ritrovate sulle rocce di Marte potrebbero essere "una possibile forma di vita". Serviranno ulteriori analisi perché le molecole potrebbero essere riconducibili a una qualche forma di vita "di antica biologia" oppure no. Il rover è atterrato nel cratere Jezero di Marte nel febbraio 2021 e sta raccogliendo campioni di roccia e altri materiali dalla superficie marziana. Perseverace sta studiando l’antico delta del fiume ricco di sedimenti nel cratere Jezero del Pianeta Rosso.

"Abbiamo scelto il cratere Jezero per Perseverance da esplorare perché pensavamo che avesse le migliori possibilità di fornire campioni scientificamente eccellenti, e ora sappiamo di aver inviato il rover nella posizione giusta", ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della Nasa per la scienza a Washington. Largo ventotto miglia (45 chilometri), il cratere Jezero ospita un delta, un'antica caratteristica a forma di ventaglio che si è formata circa 3,5 miliardi di anni fa alla convergenza di un fiume marziano e di un lago. Perseverance sta attualmente studiando le rocce sedimentarie del delta, formate quando particelle di varie dimensioni si sono depositate nell'ambiente un tempo acquoso. Durante la sua prima campagna scientifica, il rover ha esplorato il fondo del cratere, trovando roccia ignea, che si forma in profondità nel sottosuolo dal magma o durante l'attività vulcanica in superficie.

Samantha Cristoforetti sarà comandante dell'Iss: è la prima donna europea. "Sono onorata"

"Il delta, con le sue diverse rocce sedimentarie, contrasta magnificamente con le rocce ignee, formate dalla cristallizzazione del magma, scoperte sul fondo del cratere", ha affermato lo scienziato del progetto Perseverance Ken Farley del Caltech a Pasadena, in California. “Questa giustapposizione ci fornisce una ricca comprensione della storia geologica dopo la formazione del cratere e una serie di campioni diversi. Ad esempio, abbiamo trovato un'arenaria che trasporta grani e frammenti di roccia creati lontano dal cratere Jezero e un'argilla che include composti organici intriganti". "Wildcat Ridge" è il nome dato a una roccia larga circa 3 piedi (1 metro) che probabilmente si è formata miliardi di anni fa quando fango e sabbia fine si sono depositati in un lago di acqua salata in evaporazione. Il 20 luglio, il rover ha abraso parte della superficie di Wildcat Ridge in modo da poter analizzare l'area con lo strumento chiamato Sherloc, la cui analisi indica che i campioni presentano una classe di molecole organiche che sono spazialmente correlate con quelle dei minerali solfati, che trovati negli strati di roccia sedimentaria possono fornire informazioni significative sugli ambienti acquosi in cui si sono formati.

Problemi ai motori, la Nasa rinvia il lancio della missione Artemis 1 sulla luna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.