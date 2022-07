Spazio, pubblicata la prima foto del Telescopio spaziale James Webb. Cosa è e come funziona

12 luglio 2022 a

a

a

La Nasa ha pubblicato la prima foto a colori catturata dal Telescopio spaziale James Webb, progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Stati Uniti d'America, Agenzia spaziale europea e Canada. Un'immagine rilanciata sui social anche dal presidente degli Usa Joe Biden, che ha definito la giornata odierna come "storica. Una nuova finestra sul nostro universo". Il telescopio James Webb è un telescopio orbitante con un solo occhio composto di 18 segmenti esagonali e ampio 6,5 metri. Un apparecchio in grado di catturare la luce proveniente da 13 miliardi di anni fa, anche se la prima foto mostra, con livelli di dettaglio mai raggiunti prima, un ammasso di galassie a 5 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. Un'immagine chiamata "Webb’s First Deep Field". L’ammasso di galassie appare com’era circa 4,6 miliardi di anni fa, quando la luce delle sue stelle iniziò il suo viaggio verso la Terra.

La collaborazione internazionale che ha prodotto il telescopio, ha detto Biden, rappresenta il modo in cui "l'America guida il mondo". Per il presidente, il governo federale deve "investire di più" nella scienza e nella tecnologia. "L'America può fare grandi cose, niente è al di là delle nostre capacità", ha detto il presidente, che ha definito "miracoloso" il nuovo telescopio. L'immagine diffusa nella notte italiana, alla quale faranno seguito altre immagini, è la "più profonda visione dell'universo mai catturata", come spiega la Nasa. Si tratta della più grande distanza, sia in termini fisici che temporali che l'umanità sia riuscita a raggiungere con i propri strumenti, prossima all'inizio del tempo stesso e ai confini del nostro universo. Lanciato lo scorso dicembre, il Telescopio spaziale James Webb ha raggiunto il suo punto di osservazione, a un milione di miglia dalla Terra, a gennaio.

Aborto, Biden alle donne: "Continuate a protestare"

"I dati presentati dal presidente Biden sono la dimostrazione che è valsa la pena di aspettare tutti questi anni. Le capacità di James Webb sono molte volte superiori a quelle che qualsiasi telescopio da terra può ottenere oggi o nel prossimo futuro. La sua specialità è vedere nell’infrarosso, cioè alle lunghezze d’onda che ci permettono di osservare le galassie più lontane dell’universo, oppure nel cuore delle nebulose in cui nascono nuovi pianeti e le nuove stelle. Zone dell’universo che neanche l’Hubble Space Telescope o i telescopi da terra possono osservare". Lo dice Adriano Fontana, responsabile della divisione nazionale abilitante dell’astronomia ottica ed infrarossa dell'Inaf. James Webb "è con ogni probabilità il satellite astronomico più complesso che sia mai stato lanciato nello spazio - continua - Oltre allo specchio, composto da segmenti perfettamente allineati tra di loro, James Webb è dotato di 4 strumenti straordinariamente sofisticati, ognuno dei quali ha molte configurazioni e modalità operative. Un’altra cosa straordinaria dimostrata dai dati rilasciati ieri notte è che questi strumenti stanno funzionando perfettamente, meglio di quanto si aspettassero i progettisti. Che un oggetto così complesso sia stato lanciato nello spazio e funzioni perfettamente a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e alla temperatura di soli 40 gradi dallo zero assoluto, è davvero uno straordinario risultato tecnologico. Scientificamente, i dati aprono una nuova finestra su un’epoca della storia dell’universo che non è ancora stata esplorata. Grazie alla potenza di James Webb, siamo in grado di osservare galassie la cui luce ha viaggiato per quasi tutta l’età dell’Universo prima di giungere a noi. In questo modo, possiamo vedere l’universo come era poco tempo dopo il Big Bang, quando le sue prime stelle si formavano nelle galassie che si affacciavano sull’universo giovane. L’aver puntato il telescopio su un ammasso di galassie ci ha permesso di sfruttare l’effetto di amplificazione della luce, un effetto previsto dalla relatività generale di Einstein, per rendere visibili gli oggetti molto distanti che sono dietro l’ammasso stesso. Questi dati, e altri analoghi, ci permetteranno di studiare nel dettaglio come si sono formate le prime galassie, e anche di studiare il mistero della materia oscura che domina l’ambiente dell’ammasso", conclude.

I presidi: "Aumentare i vaccini e ripristinare la mascherina obbligatoria per una scuola sicura"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.