Morto Daniele Del Giudice, dalla macchina da scrivere regalatagli dal padre alla malattia che lo ha colpito

Lutto nel mondo della cultura. E' morto tra mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, nella notte, lo scrittore Daniele Del Giudice. Aveva 72 anni ed era malato da tempo. Sabato 4 settembre avrebbe dovuto ricevere a Venezia il premio Campiello alla Carriera. Venezia era la città in cui aveva scelto di vivere e dove, in una residenza della Giudecca, lontano dai turisti, nel silenzio dell’isola lunga di fronte a Zattere, ha trascorso gli ultimi anni di una grave malattia neurologica. Scoperto da Italo Calvino, aveva esordito nel 1983 con il romanzo Lo stadio di Wimbledon pubblicato da Einaudi.

Nato a Roma, cresciuto per un periodo in collegio, si narra che avesse ricevuto dal padre, morto quando era ancora piccolo, una macchina da scrivere e una bicicletta: segni del destino, di un avvicinamento precoce alle lettere e di una sorta di ossessione (l’amico Ernesto Franco la chiamerebbe, come ha scritto in un lungo ritratto di Del Giudice per Robinson, mania) per il movimento, lo spazio, le forme. Aveva cominciato a scrivere da giovane, senza terminare gli studi universitari, per i giornali. Si era trasferito a Milano, dove aveva lavorato per Paese Sera. Di Einaudi, la casa editrice che poi pubblicherà tutti i suoi romanzi, era stato giovane e brillante consulente editoriale.

E del mondo dell’editoria e della letteratura aveva fatto lo scenario del suo primo romanzo, Lo stadio di Wimbledon, mettendo in scena un aspirante scrittore che a Trieste si mette sulle tracce dell'elusivo e geniale Bobi Balzen, l'intellettuale e studioso centrale nella creazione della casa editrice Adelphi cui anche Roberto Calasso avrebbe reso omaggio, molti anni dopo, con Bobi. All'uscita di Orizzonte mobile (Premio letterario dell'Unione Europea nel 2009) fu indicato tra i probabili vincitori dello Strega, notizia che lui si affrettò a smentire affermando di non voler partecipare alla corsa per quel premio. Schivo e poco avvezzo alle apparizioni pubbliche, se ne è andato appunto pochi giorni prima di ricevere il premio Campiello alla carriera.

